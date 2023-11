Crossover LEGO x Fortnite potvrzen: Nová éra kreativního hraní

LEGO na Twitteru oficiálně oznámilo, že velmi očekávaná crossoverová událost LEGO x Fortnite skutečně probíhá. Zatímco podrobnosti jsou stále vzácné, spekulace naznačují, že hráči budou mít příležitost ponořit se do jedinečného herního zážitku, kde budou ovládat LEGO verze svých oblíbených postav z Fortnite, doplněné o schopnost těžit a vyrábět.

Událost LEGO x Fortnite, která se má konat 7. prosince, bude jedním ze tří vzrušujících herních režimů představených ve Fortnite příští měsíc. Ale to není vše – fanoušci Eminema budou nadšeni, když budou vědět, že populární rapper se ve hře objeví jako součást živého koncertu 2. prosince.

Pokud by to k rozruchu fanoušků nestačilo, šíří se šeptandy o potenciální spolupráci Doctor Who x Fortnite. I když to ještě není potvrzeno, věří se, že by tato spolupráce mohla být oslavou 60. výročí ikonického britského televizního seriálu, který se poprvé odvysílal v listopadu 1963. K dalšímu povzbuzení vzrušení slouží třídílný seriál s Davidem Tennantem, který si zopakoval svou roli Doktora. vysílat na konci listopadu 2023.

Crossover LEGO x Fortnite slibuje, že do hry přinese svěží a inovativní zvrat, který spojí oblíbenou značku LEGO s poutavou hratelností Fortnite. Hráči mohou očekávat svět, kde jejich fantazie ožívá prostřednictvím digitálních kostek, které otevírají nekonečné kreativní možnosti.

Jste připraveni vydat se na toto epické dobrodružství? Dejte nám vědět v komentářích níže a zůstaňte naladěni na další aktualizace události LEGO x Fortnite.

FAQ:

Otázka: Co je to crossover událost LEGO x Fortnite?

Odpověď: Crossover akce LEGO x Fortnite spojuje oblíbenou značku LEGO a pohlcující hratelnost Fortnite, což hráčům umožňuje ovládat LEGO verze svých oblíbených postav z Fortnite a zapojit se do těžebních a craftovacích činností.

Otázka: Kdy se bude konat událost LEGO x Fortnite?

A: Událost LEGO x Fortnite je naplánována na 7. prosince.

Q: Chystají se na Fortnite nějaké další vzrušující události?

Odpověď: Ano, kromě LEGO akce bude Eminem hrát 2. prosince živý koncert ve hře. Také se šušká o potenciální spolupráci Doctor Who x Fortnite.