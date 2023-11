Nové vzrušující rozšíření pro Tales of Arise: Beyond the Dawn

Společnost Bandai Namco Entertainment oznámila nadcházející vydání „Beyond the Dawn“, rozšíření pro populární hru na hrdiny Tales of Arise. Expanze, která má být spuštěna 9. listopadu, představí více než 20 hodin nového obsahu, včetně questů, dungeonů a soubojů s bossy. Fanoušci se mohou těšit na rozšířený herní zážitek, který se odehrává rok po událostech původní hry.

Kromě vzrušujícího nového dobrodružství Bandai Namco také odhalilo, že Kankaku Piero (Kankaku Pierrot) poskytne novou ústřední melodii pro rozšíření s názvem „We Still“. Kankaku Piero dříve přispěl ústřední melodií „Hibana“ pro původní hru Tales of Arise. Aby fanoušci mohli ochutnat, co přijde, společnost streamovala strhující hudební video upoutávku, kterou si můžete prohlédnout [zde](https://youtube.com/watch?v=oRYHQml4JWI&si=W1NDaKpRL3851WxF).

Rozšíření bude dostupné pro PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S a PC prostřednictvím služby Steam. Hráči budou mít příležitost prozkoumat svět, který je známý i vyvíjený, s novými výzvami a působivým příběhem, který sleduje Alphena a jeho družinu, když procházejí složitostí toho, že jsou jedni uctíváni jako hrdinové a jiní nenávidí jako ničitelé.

FAQ

Otázka: Jaké je datum vydání rozšíření Tales of Arise – Beyond the Dawn?

Odpověď: Rozšíření bude spuštěno 9. listopadu pro PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S a PC prostřednictvím služby Steam.

Otázka: Co mohou hráči od rozšíření očekávat?

Odpověď: Rozšíření nabídne 20+ hodin nového obsahu, včetně questů, dungeonů a soubojů s bossy.

Otázka: Kdo poskytuje ústřední melodii pro rozšíření?

Odpověď: Kankaku Piero (Kankaku Pierrot) vystoupí s novou ústřední melodií s názvem „We Still“.

Q: Můžeme se podívat na rozšíření?

Odpověď: Ano, Bandai Namco zveřejnilo upoutávku na hudební video k rozšíření, kterou si můžete prohlédnout [zde](https://youtube.com/watch?v=oRYHQml4JWI&si=W1NDaKpRL3851WxF).