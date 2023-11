Je Walmart Plus a Sam's Club Plus totéž?

Ve světě maloobchodu jsou Walmart a Sam's Club dvě prominentní jména, která se stala synonymem pro dostupné nakupování. Oba nabízejí členské programy Walmart Plus a Sam's Club Plus, které poskytují exkluzivní výhody svým věrným zákazníkům. Je však důležité poznamenat, že tyto dva programy nejsou stejné, navzdory jejich podobnosti.

Co je Walmart Plus?

Walmart Plus je služba založená na předplatném, kterou nabízí Walmart, jeden z největších maloobchodních řetězců na světě. Za měsíční nebo roční poplatek získají členové přístup k řadě výhod, včetně neomezeného bezplatného doručení způsobilých položek, slev na palivo a pohodlí mobilního skenování a nakupování. Walmart Plus si klade za cíl zlepšit zážitek z nakupování pro své zákazníky tím, že poskytuje přidané pohodlí a hodnotu.

Co je Sam's Club Plus?

Na druhé straně Sam's Club Plus je členský program nabízený Sam's Club, skladovým klubem vlastněným Walmartem. S ročním poplatkem získají členové přístup k různým výhodám, jako je časná nákupní doba, peněžní odměny za kvalifikované nákupy, doprava zdarma na většinu online položek a další slevy na vybrané služby. Sam's Club Plus je navržen tak, aby uspokojil potřeby hromadných nakupujících a vlastníků malých podniků a nabídl jim významné úspory a exkluzivní výhody.

Jaké jsou rozdíly mezi Walmart Plus a Sam's Club Plus?

Zatímco oba programy nabízejí svým členům výhody, mezi Walmart Plus a Sam's Club Plus jsou značné rozdíly. Walmart Plus se zaměřuje na poskytování pohodlí a každodenních nezbytností svým zákazníkům, se silným důrazem na bezplatné možnosti doručení. Na druhou stranu se Sam's Club Plus zaměřuje na hromadné nakupující a majitele malých podniků a nabízí jim přístup k široké škále produktů ve větším množství za zvýhodněné ceny.

Závěrem lze říci, že Walmart Plus a Sam's Club Plus mohou sdílet podobnosti jako členské programy nabízené Walmartem, ale uspokojují různé potřeby zákazníků. Walmart Plus si klade za cíl poskytovat pohodlí a hodnotu každodenním nakupujícím, zatímco Sam's Club Plus se zaměřuje na hromadné nakupující a majitele malých podniků. Bez ohledu na to, který program si vyberete, oba nabízejí exkluzivní výhody, které mohou zlepšit váš zážitek z nakupování.