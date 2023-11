By

Je Walmart větší než Amazon?

Ve světě maloobchodních gigantů vyčnívají dvě jména: Walmart a Amazon. Obě společnosti způsobily revoluci ve způsobu, jakým nakupujeme, ale pokud jde o samotnou velikost, která z nich získá korunu? Pojďme se ponořit do čísel a uvidíme, kdo bude na prvním místě.

Bitva Titánů

Walmart, založený v roce 1962 Samem Waltonem, je již dlouho dominantní silou v maloobchodním průmyslu. Díky rozsáhlé síti kamenných prodejen se společnost rychle stala pojmem. V posledních letech se však Amazon ukázal jako impozantní konkurent, který svým online tržištěm a inovativními službami narušuje tradiční maloobchod.

Size Matters

Při porovnávání velikosti těchto maloobchodních gigantů je důležité vzít v úvahu různé faktory. Z hlediska příjmů si Walmart stále drží prvenství. V roce 2020 společnost vykázala ohromující tržby 559 miliard dolarů, což z ní dělá největšího maloobchodníka na světě. Na druhou stranu Amazon za stejné období vykázal tržby 386 miliard dolarů.

Samotné příjmy však neříkají celý příběh. Tržní kapitalizace Amazonu, která představuje celkovou hodnotu jeho nesplacených akcií, překonala Walmart v roce 2015. Od roku 2021 činí tržní kapitalizace Amazonu přibližně 1.7 bilionu dolarů, zatímco Walmart je přibližně 400 miliard dolarů. To naznačuje, že investoři vnímají Amazon jako s větším růstovým potenciálem a budoucí hodnotou.

FAQ

Otázka: Co je to příjem?

Výnosy se vztahují k celkovému množství peněz, které společnost generuje ze svých obchodních aktivit, jako je prodej produktů nebo služeb.

Otázka: Co je tržní kapitalizace?

Tržní kapitalizace, často označovaná jako tržní kapitalizace, je celková hodnota akcií společnosti v oběhu. Vypočítá se vynásobením aktuální ceny akcií počtem akcií v oběhu.

Otázka: Má Walmart online zastoupení?

Ano, Walmart významně investoval do svých operací elektronického obchodování, aby mohl konkurovat Amazonu. Společnost nabízí online nakupování a rozšířila své služby doručování a vyzvednutí.

Otázka: Má Amazon fyzické obchody?

Zatímco Amazon začínal jako online tržiště, pustil se také do fyzického maloobchodu. Společnost provozuje obchody Amazon Go, Amazon Books a v roce 2017 získala Whole Foods Market.

Na závěr

Zatímco Walmart stále kraluje z hlediska příjmů, tržní kapitalizace a online dominance Amazonu naznačují jeho potenciál pro budoucí růst. Obě společnosti pokračují v inovacích a přizpůsobují se měnícímu se maloobchodnímu prostředí, čímž zajišťují, že boj o nadvládu maloobchodu zůstane tvrdý.