Jsou nové šindele střílené lépe než staré?

V posledních letech byla představena nová vakcína proti pásovému oparu, což vyvolalo debatu mezi zdravotníky i pacienty. Pásový opar, také známý jako herpes zoster, je bolestivá virová infekce způsobená virem varicella-zoster, stejným virem, který způsobuje plané neštovice. Postihuje miliony lidí na celém světě, zejména ty starší 50 let. Zavedení nové vakcíny vyvolalo otázky ohledně její účinnosti ve srovnání s tou starou.

Stará vakcína proti pásovému oparu, známá jako Zostavax, byla poprvé schválena v roce 2006. Byla to živá atenuovaná vakcína, což znamená, že obsahovala oslabenou formu viru. Zatímco byla účinná při snižování rizika pásového oparu asi o 51 %, její účinnost časem slábla, což vedlo k vývoji nové vakcíny.

Nová vakcína proti pásovému oparu, nazvaná Shingrix, byla schválena FDA v roce 2017. Na rozdíl od Zostavaxu je Shingrix neživá vakcína, což znamená, že neobsahuje žádný živý virus. Místo toho obsahuje protein, který pomáhá posílit odpověď imunitního systému na virus varicella-zoster. Studie prokázaly, že Shingrix je více než 90% účinný v prevenci pásového oparu a jeho komplikací.

FAQ:

Otázka: Kdo by měl dostat vakcínu proti pásovému oparu?

Odpověď: Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje, aby dospělí ve věku 50 let a starší dostali vakcínu proti pásovému oparu, bez ohledu na to, zda již dříve pásový opar měli.

Otázka: Kolik dávek nové vakcíny proti pásovému oparu je potřeba?

Odpověď: Nová vakcína proti pásovému oparu, Shingrix, se podává ve dvou dávkách. Druhá dávka se podává 2 až 6 měsíců po první dávce.

Otázka: Existují nějaké vedlejší účinky nové vakcíny proti pásovému oparu?

Odpověď: Jako každá vakcína může i nová vakcína proti pásovému oparu způsobit vedlejší účinky. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří bolest, zarudnutí nebo otok v místě vpichu, stejně jako bolest svalů, únava a bolest hlavy. Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a samy odezní během několika dnů.

Závěrem lze říci, že nová vakcína proti pásovému oparu, Shingrix, se ukázala být účinnější v prevenci pásového oparu ve srovnání se starou vakcínou Zostavax. Jeho neživé složení a vysoká účinnost z něj činí preferovanou volbu pro dospělé ve věku 50 let a starší. Vždy se však doporučuje konzultovat se zdravotníkem, aby na základě individuálního zdravotního stavu a anamnézy určil nejlepší postup.