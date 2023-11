Vyplatí se Google Nest Hub koupit?

By

Když vstupujeme do prázdnin, mnoho lidí přemýšlí, zda je Google Nest Hub ve svém současném stavu stále dobrou koupí. Za poslední rok bylo u zařízení Nest Hub a Hub Max více funkcí odstraněno než přidáno. I přes tyto změny však stále existuje spousta důvodů, proč se Nest Hub vyplatí zvážit.

Jedním z hlavních důvodů, proč si pořídit Nest Hub, je jeho funkce jako zařízení pro streamování hudby a ovladač Google Home. Pokud primárně hledáte zařízení, které dokáže přehrávat hudbu a ovládat vaše chytrá domácí zařízení, Nest Hub je skvělá volba, zvláště když je zlevněný.

Nest Hub druhé generace z roku 2, obvykle za 2021 $, je aktuálně k dispozici za 99.99 $. Nabízí všechny základní funkce a může snadno splnit vaše potřeby v oblasti streamování hudby a ovládání chytré domácnosti. Nest Hub Max 49.99, na druhé straně, má cenu 2019 USD od 129 USD a nabízí lepší reproduktory, fotoaparát, větší obrazovku a další funkce, jako jsou vždy zapnuté hodiny a příležitostné přehrávání videa.

Jednou z obav však je, že Google neposkytl smysluplné aktualizace ani neodhalil budoucnost asistenta pro Nest Hub. Uživatelské rozhraní Smart Display zůstalo do značné míry nezměněno a ve srovnání s jinými podobnými zařízeními na trhu je nedostatek inovací nebo nových funkcí.

Kromě toho se objevily stížnosti na to, že se asistent postupem času stává „hloupějším“, místo aby se zlepšoval. Zdá se, že se Google aktuálně zaměřuje na Pixel Tablet za 499 $, ale Nest Hub má stále místo na trhu díky nižší ceně a dostupnosti.

I když je nepravděpodobné, že by Google v dohledné době vydal nový Nest Hub s technologií Fuchsia, je důležité, aby upgradovali Asistenta, aby byl konverzační a lépe porozuměl uživatelským příkazům. To by pomohlo udržet Nest Hub konkurenceschopné a vyřešit některé obavy týkající se jeho funkčnosti.

Na závěr, i přes nedostatek významných aktualizací a funkcí může být Nest Hub stále výhodným nákupem pro ty, kteří primárně hledají zařízení pro streamování hudby a inteligentní domácí ovladač. Google však musí investovat do zlepšování schopností Asistenta, aby zajistil dlouhodobou životaschopnost Nest Hub a jeho pověst na trhu.

FAQ

1. Může Nest Hub ovládat zařízení chytré domácnosti?

Ano, Nest Hub umožňuje ovládat zařízení pro chytrou domácnost od různých výrobců.

2. Jaké jsou hlavní funkce Nest Hub?

Nest Hub nabízí funkce, jako je streamování hudby, ovládání chytré domácnosti, prezentace, funkce časovače/budíku a aktualizace počasí.

3. Bude brzy k dispozici novější verze zařízení Nest Hub?

Je nepravděpodobné, že by v blízké budoucnosti vyšel nový Nest Hub s technologií Fuchsia. Google se více zaměřuje na jiná zařízení, jako je Pixel Tablet.

4. Zlepšuje se asistent časem?

Někteří uživatelé hlásili, že Asistent je postupem času „hloupější“, místo aby se zlepšoval. Google musí zapracovat na tom, aby byl Asistent konverzační a lépe porozuměl uživatelským příkazům.

5. Budou stávající reproduktory a displeje postupně vyřazovány?

Google pravděpodobně v blízké budoucnosti neukončí podporu stávajících reproduktorů a displejů, protože jsou hojně využívané a ukončení podpory by mohlo poškodit pověst společnosti.