iPhone 16 a iPhone 16 Plus budou mít 8 GB paměti a bionický čip A17

Podle technického analytika z Haitong International Securities budou připravované modely iPhone 16 a iPhone 16 Plus dodávány s 8 GB paměti a budou poháněny čipem A17 Bionic vyrobeným pomocí procesu N3E společnosti TSMC. To znamená výrazný nárůst paměti RAM ve srovnání se současnými modely iPhone.

Standardní modely iPhonu mají od iPhonu 6 v roce 13 2021 GB paměti a očekává se, že tento trend bude pokračovat i u iPhonu 15 a iPhonu 15 Plus. Nicméně jsou to iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max, které budou jako první vybaveny 8 GB paměti. To znamená, že čip A17 Bionic a zvýšená paměť z modelů Pro v roce 2023 přejdou do standardních modelů o rok později.

Čipy A17 a A18 Bionic použité v řadě iPhone 16 budou vyrobeny pomocí procesu TSMC N3E, což je vylepšený 3nm uzel. Čip A17 Bionic, u kterého se očekává použití v iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max, bude prvním čipem společnosti Apple vyrobeným 3nm výrobním procesem. To povede k výraznému zlepšení výkonu a účinnosti ve srovnání s čipy předchozí generace.

Za zmínku stojí, že čip A17 Bionic použitý v iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max bude vyroben pomocí procesu TSMC N3B. Apple však u iPhone 3 a iPhone 16 Plus přejde na proces N16E. Proces N3B je původní 3nm uzel TSMC vytvořený ve spolupráci s Apple, zatímco N3E je jednodušší a dostupnější uzel, který bude používat většina ostatních klientů TSMC. N3E nabízí lepší výkon, ale má ve srovnání s N3B kompromisy v oblasti účinnosti.

Tato změna ve výrobním procesu pro čip A17 Bionic byla původně považována za opatření ke snížení nákladů. Zdá se však, že Apple je ochoten provést tento přechod, což může vést ke snížení účinnosti, ale celkově lepšímu výkonu.

Rozhodnutí použít proces N3E pro čip A17 Bionic je také v souladu s pověstmi sdílenými na Weibo v červnu. Spekulovalo se, že Apple tuto změnu provede, i když to bylo v té době považováno za nepravděpodobné.

Rozhodnutí společnosti Apple přejít z N3B na N3E také znamená, že společnost bude muset přepracovat své budoucí čipy, aby využila pokroky TSMC. N3B byl navržen jako zkušební uzel a není kompatibilní s následnými procesy TSMC, jako jsou N3P, N3X a N3S.

Původně Apple plánoval použít proces N3B pro čip A16 Bionic, ale kvůli problémům s načasováním se musel vrátit k N4. Je možné, že Apple využije design jádra N3B CPU a GPU původně určený pro čip A16 Bionic pro počáteční čipy A17, než později v roce 17 přejde na původní návrhy A3 s N2024E.

Závěrem lze říci, že iPhone 16 a iPhone 16 Plus mají nabídnout výrazné zvýšení paměti o 8 GB a budou poháněny čipem A17 Bionic vyrobeným pomocí procesu N3E společnosti TSMC. Tato změna ve výrobním procesu může vést ke zlepšení výkonu, i když by mohly existovat určité kompromisy v účinnosti.

Zdroje:

– MacRumors prostřednictvím Jeffa Pu, hongkongské investiční společnosti Haitong International Securities