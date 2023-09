Apple vydá iPhone 15 s upgrady a zvýšenými cenami

By

Apple se chystá v úterý uvést na trh svůj nejnovější smartphone, iPhone 15. Analytici předpovídají, že nový model přijde s různými upgrady, ale také zvýšenými cenami některých verzí. Kromě iPhonu 15 se očekává, že Apple odhalí také nové verze Apple Watch a AirPods.

Podle zpráv bude iPhone 15 obsahovat vylepšený fotoaparát a nabíjecí port USB-C. Zatímco ceny standardního iPhonu 15 a iPhonu 15 Plus zůstanou nezměněny, u špičkových modelů, iPhonu 15 Pro a iPhonu 15 Pro Max, se očekává výrazný nárůst cen. iPhone 15 Pro by mohl zaznamenat nárůst ceny až o 100 USD, čímž by jeho celková cena dosáhla 1,099 15 USD, zatímco iPhone 200 Pro Max může zaznamenat skok až o 1,299 USD a dosáhnout ceny XNUMX XNUMX USD.

Dražší verze iPhonu 15 nabídnou rozšířené úložiště, delší výdrž baterie, vyšší rychlosti přenosu dat a titanové rámečky. Apple doufá, že přivede spotřebitele k těmto dražším možnostem. Modely Pro poběží také na novém procesoru čipové sady A17 Bionic.

Všechny verze iPhonu 15 budou obsahovat nabíjecí port USB-C, který poskytuje flexibilitu spotřebitelům, kteří preferují nabíječky od jiných výrobců než Apple. Další novinkou je Dynamic Island, sekce v horní části displeje, která poskytuje upozornění nebo aktualizace průběhu.

Generální ředitel Applu, Tim Cook, prohlásil, že iPhone se stal nedílnou součástí života lidí, protože uchovává důležité informace, jako jsou zdravotní a bankovní údaje a používá se k platbám. Navzdory tomu Apple čelil dlouhodobému propadu prodejů iPhone, jak je vidět v nedávné zprávě o výdělcích, kde tržby z iPhone klesly o 2.4 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Oznámení iPhone 15 se uskuteční v úterý ve 1:22 ET a lze jej sledovat online na webových stránkách společnosti Apple. Nový iPhone by se měl začít prodávat kolem XNUMX. září.

