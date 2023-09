Jak dokončit Quest Line Night Elf Heritage ve World of Warcraft

By

Úkolová řada Night Elf Heritage ve World of Warcraft nabízí hráčům příležitost získat speciální sadu brnění. Nicméně jeden konkrétní úkol, „Stepping into the Shadows“, způsobil hráčům zmatek a frustraci. Zde je návod, jak úspěšně dokončit tento úkol a pokračovat v řadě úkolů Night Elf Heritage.

Ve hře „Stepping into the Shadows“ musí hráči uhasit šest Felflame Brazier a „objevit, co se skrývá v hlubinách Shadow Hold“. Hlavním cílem tohoto questu je doprovázet Maiev Shadowsong skrz Shadow Hold. Je důležité si uvědomit, že Maiev kráčí velmi pomalým tempem a hráči musí zůstat po jejím boku po celou dobu výpravy.

Během eskorty musí hráči zůstat v modré kopuli, která Maiev obklopuje. Opuštění kopule povede k tomu, že Maiev hráče nadává a na chvíli se zastaví, dokud se nevrátí. Pokud hráči opustí kopuli na delší dobu, budou muset úkol opustit a začít znovu.

Když hráči procházejí Shadow Hold s Maiev, musí také uhasit zelené Felflame Braziers, na které ona cestou ukazuje. Jakmile bude uhašeno šest ohnišť a hráči dosáhnou dna Shadow Hold, obdrží kredit za dokončení úkolu.

Je důležité poznamenat, že hráči nemohou zabít Orc Warlock jménem Cultist Nethus, který se nachází ve spodní části Shadow Hold, než doprovodí Maiev celou cestu dolů. Hráči musí zůstat po boku Maiev, dokud nedosáhnou kultisty Nethuse.

Pokud hráči omylem porazí kultistu Nethuse před dokončením doprovodu, budou muset úkol opustit a začít znovu. Jakmile je však „Stepping into the Shadows“ úspěšně dokončen, zbytek řetězce questů sestává hlavně z kinematografie a jednoduchých cílů.

Dokončení úkolové řady Night Elf Heritage může být výzvou, ale s tímto průvodcem budou hráči schopni procházet „Stepping into the Shadows“ a pokračovat ve své cestě za získáním brnění Night Elf Heritage.

Zdroj: Dot Esports