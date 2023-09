Astrofyzik Brian May pomáhá zmapovat asteroid Bennu pro misi NASA OSIRIS-REx

Astrofyzik Brian May, nejlépe známý jako hlavní kytarista legendární rockové skupiny Queen, významně přispěl k misi NASA OSIRIS-REx. Mayová, která má doktorát z astrofyziky, se podílela na mapování asteroidu Bennu, ze kterého má mise získat vzorek.

Mayova spolupráce s NASA začala v roce 2015, kdy pracoval na misi New Horizons, která vyslala kosmickou loď k letu kolem Pluta. Vytvořil vůbec první vysoce kvalitní stereofonní obraz Pluta a předvedl svůj talent nejen jako rockového hudebníka, ale také jako astrofyzika.

Na misi OSIRIS-REx May spolupracovala s vědkyní Claudií Manzoniovou na vytvoření realistických 3D snímků vesmírných misí. Pomocí těchto snímků pomohla May zmapovat Bennu a najít bezpečnou přistávací zónu pro sondu, která by shromáždila vzorek asteroidu. Jeho odborné znalosti a inovativní přístup zapůsobily na ředitele mise Dante Laurettu, který popsal Mayovy stereofonní systémy jako „skvělý nástroj“, který pomáhá při hledání vhodného místa přistání.

Mayova oddanost vědě a výzkumu vesmíru je evidentní v jeho zapojení do projektů NASA. Jeho vášeň pro astronomii ho přivedla k doktorátu z astrofyziky a nadále přispívá do tohoto oboru a zároveň trvale přispívá do světa hudby jako skladatel pro Queen.

Přistání vzorkové kapsle OSIRIS-REx v poušti Utah 24. září bude znamenat významný milník v misi NASA přivést vzorek asteroidu zpět na Zemi. Příspěvky Briana Maye k misi zdůrazňují jedinečný průnik hudby a vědy a ukazují talenty a různorodé zájmy jednotlivců v jejich činnostech nad rámec jejich primárních odborných znalostí.

Zdroje:

– První mise svého druhu NASA doručit vzorek asteroidu na Zemi je v mnoha ohledech pozoruhodná. (The Weather Channel)

– Brian May má doktorát z astrofyziky. (The Weather Channel)

– May je připisován pomoci zmapovat asteroid Bennu jako součást OSIRIS-REx. (The Weather Channel)

– May spolupracovala s vědkyní Claudií Manzoniovou na vytvoření 3D snímků vesmírných misí. (The Weather Channel)

– Mayova sterea byla popsána jako skvělý nástroj pro nalezení bezpečného místa přistání. (Space.com)