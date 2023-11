Kolik dětí měl majitel Walmartu?

V oblasti maloobchodních gigantů je Walmart již dlouho pojmem. Společnost založená Samem Waltonem v roce 1962 se rozrostla a stala se největším maloobchodníkem na světě. Jako tvář za tímto globálním impériem je mnoho lidí zvědavých na osobní život muže, který to všechno začal. Často vyvstává otázka: kolik dětí měl Sam Walton?

Sam Walton, zakladatel Walmartu, měl celkem čtyři děti. Jeho první dítě, Samuel Robson Walton, se narodilo v roce 1944. Rob Walton, jak je běžně známý, sehrál významnou roli v růstu a úspěchu Walmartu. V letech 1992 až 2015 působil jako předseda společnosti ve šlépějích svého otce.

John Thomas Walton, druhé dítě Sama Waltona, se narodil v roce 1946. John Walton tragicky zemřel při letecké havárii v roce 2005. Navzdory jeho předčasné smrti si jeho dopad na společnost a filantropické snahy jeho rodiny budeme navždy pamatovat.

Jim Walton, třetí dítě Sama Waltona, se narodil v roce 1948. V současnosti je členem představenstva Walmartu a hraje aktivní roli ve vedení společnosti. Jim, známý svou nenápadnou povahou, významně přispěl k rodinné firmě.

Nejmladší z dětí Sama Waltona je Alice Walton, narozená v roce 1949. Přestože se přímo nepodílela na každodenním provozu Walmartu, Alice si udělala jméno jako sběratelka umění a filantropka. Založila Crystal Bridges Museum of American Art v Bentonville v Arkansasu, které vystavuje její rozsáhlou sbírku.

Zatímco dědictví Sama Waltona žije prostřednictvím jeho dětí, Walmart nadále prosperuje jako maloobchodní velmoc. Příspěvky jeho potomků nepochybně sehrály zásadní roli při utváření úspěchu společnosti a dopadu na svět maloobchodu.