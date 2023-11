By

Jak dlouho je vakcína proti pásovému oparu vhodná?

[City, State] – Pásový opar, také známý jako herpes zoster, je bolestivá virová infekce způsobená virem varicella-zoster, stejným virem, který způsobuje plané neštovice. Obvykle postihuje starší dospělé a jedince s oslabeným imunitním systémem. Aby se zabránilo tomuto vysilujícímu stavu, je k dispozici vakcína proti pásovému oparu. Ale jak dlouho trvá ochrana před touto vakcínou? Pojďme to zjistit.

Vakcína proti pásovému oparu, známá také jako Zostavax, byla první vakcínou schválenou americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) k prevenci pásového oparu. V roce 2017 však byla představena nová a účinnější vakcína s názvem Shingrix. Shingrix je nyní preferovanou vakcínou doporučenou Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pro prevenci pásového oparu.

Jak dlouho vakcína Shingrix poskytuje ochranu?

Podle CDC poskytuje vakcína Shingrix silnou ochranu proti pásovému oparu a jeho komplikacím. Klinické studie ukázaly, že vakcína je více než 90% účinná v prevenci pásového oparu u jedinců ve věku 50 let a starších. Ochrana poskytovaná vakcínou Shingrix trvá několik let, přičemž studie ukazují, že zůstává vysoce účinná po dobu nejméně čtyř let po očkování.

Je potřeba booster shot?

Zatímco vakcína Shingrix poskytuje dlouhotrvající ochranu, CDC doporučuje druhou dávku pro zajištění maximální účinnosti. Druhá dávka by měla být podána dva až šest měsíců po první dávce. Posilovací dávka pomáhá posílit a prodloužit imunitní odpověď a poskytuje trvalou ochranu proti pásovému oparu.

A co starší vakcína, Zostavax?

Starší vakcína proti pásovému oparu, Zostavax, je stále dostupná, ale již není preferovanou možností. Zostavax poskytuje ochranu proti pásovému oparu asi pět let, ale jeho účinnost časem klesá. Pokud jste již dříve dostali vakcínu Zostavax, CDC doporučuje získat vakcínu Shingrix, aby byla zajištěna lepší ochrana proti pásovému oparu.

Závěrem lze říci, že vakcína Shingrix je vysoce účinná v prevenci pásového oparu a jeho komplikací. Díky dlouhotrvající ochraně si mohou jednotlivci užívat klid ještě několik let po očkování. Nezapomeňte se poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče, abyste určili nejlepší očkovací plán pro vás a zajistili, že dostanete nejaktuálnější informace o prevenci pásového oparu.

