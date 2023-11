Jak trvale zastavím spouštění aplikací na pozadí?

Všimli jste si někdy, že i po zavření aplikace na vašem smartphonu stále běží na pozadí, spotřebovává drahocennou výdrž baterie a zpomaluje vaše zařízení? Pokud vás tato nepříjemnost unavuje, máme pro vás několik tipů, které vám pomohou trvale zastavit běh aplikací na pozadí.

Za prvé, pojďme pochopit, co to znamená, že aplikace běží na pozadí. Když na svém zařízení otevřete aplikaci, zůstane aktivní, i když přepnete na jinou aplikaci nebo uzamknete obrazovku. To umožňuje aplikacím provádět úkoly, jako je příjem oznámení, aktualizace dat nebo přehrávání hudby. I když to může být užitečné pro určité aplikace, může to také vybíjet baterii a ovlivnit výkon vašeho zařízení.

Chcete-li zastavit běh aplikací na pozadí, postupujte takto:

1. Na zařízeních Android:

– Přejděte na „Nastavení“ a vyberte „Aplikace“ nebo „Aplikace“.

– Vyberte aplikaci, kterou chcete spravovat, a klepněte na ni.

– Hledejte možnost „Baterie“ nebo „Optimalizace baterie“.

– Vyberte „Neoptimalizovat“ nebo „Optimalizovat využití baterie“ a vypněte je pro vybranou aplikaci.

2. Na zařízeních iOS:

– Přejděte na „Nastavení“ a vyberte „Obecné“.

– Klepněte na „Aktualizace aplikace na pozadí“.

– Vypněte přepínač pro aplikaci, u které chcete zastavit běh na pozadí.

Pomocí těchto kroků můžete zabránit aplikacím ve spouštění na pozadí a šetřit prostředky svého zařízení. Mějte však na paměti, že některé aplikace mohou stále vyžadovat aktivitu na pozadí, aby správně fungovaly, jako jsou aplikace pro zasílání zpráv nebo navigace.

FAQ:

Otázka: Ovlivní zastavení aplikací spuštěných na pozadí jejich funkčnost?

Odpověď: Ve většině případů zastavení běhu aplikací na pozadí neovlivní jejich základní funkce. Některé aplikace však mohou vyžadovat aktivitu na pozadí, aby určité funkce správně fungovaly.

Otázka: Mohu zastavit běh všech aplikací na pozadí najednou?

Odpověď: Bohužel neexistuje žádné univerzální nastavení, které by zastavilo současné spuštění všech aplikací na pozadí. Nastavení aktivity na pozadí každé aplikace budete muset spravovat samostatně.

Otázka: Zlepší zastavení aplikací spuštěných na pozadí výkon mého zařízení?

Odpověď: Ano, zastavení běhu nepotřebných aplikací na pozadí může zlepšit výkon vašeho zařízení snížením využití zdrojů a uvolněním paměti.

Závěrem lze říci, že převzetí kontroly nad tím, které aplikace běží na pozadí, může výrazně zlepšit váš zážitek ze smartphonu. Podle uvedených kroků můžete trvale zastavit běh aplikací na pozadí, čímž šetříte výdrž baterie a zlepšujete celkový výkon.