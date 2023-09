Přeměna horkého vzduchu na pitnou vodu: Nový průlom ve sklizni vody

Výzkumníci z University of Texas v Austinu dosáhli významného pokroku ve snaze vytvořit řešení pro nedostatek vody. Ve svém nejnovějším výzkumu publikovaném v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences vyvinuli molekulárně upravený hydrogel schopný extrahovat čistou pitnou vodu z horkého vzduchu pouze pomocí sluneční energie.

Hydrogel umožňuje rychlou a účinnou extrakci vody z atmosféry, a to i při teplotách až 104 stupňů Fahrenheita, díky čemuž je vhodný pro oblasti s nadměrným teplem a omezeným přístupem k čisté vodě. S touto technologií by jednotlivci mohli získávat vodu jednoduše umístěním zařízení venku, bez potřeby další spotřeby energie.

Hydrogel může produkovat 3.5 až 7 kilogramů vody na kilogram gelového materiálu v závislosti na úrovni vlhkosti. To, co odlišuje tento výzkum, je adaptabilita hydrogelu na mikrogely, což výrazně zvyšuje rychlost a účinnost zachycování a uvolňování vody. Transformací hydrogelu na mikročástice výzkumníci vyvinuli vysoce účinný sorbent, který může výrazně zvýšit produkci vody prostřednictvím několika denních cyklů.

Dalším důležitým krokem je rozšíření technologie. Výzkumníci mají v úmyslu proměnit své poznatky v levné přenosné řešení pro vytváření čisté pitné vody, kterou lze využívat po celém světě. Tento vývoj by mohl změnit život populacím bez základního přístupu k čisté vodě, jako je tomu v Etiopii, kde tomuto problému čelí téměř 60 % populace.

Budoucí plány této technologie zahrnují optimalizaci konstrukce mikrogelů pro další zlepšení účinnosti. Výzkumníci také zkoumají využití organických materiálů ke snížení výrobních nákladů. Výzvy však přetrvávají ve zvýšení výroby sorbentu a zajištění trvanlivosti produktu. Kromě toho probíhají snahy o vytvoření přenosných verzí zařízení pro různé aplikační scénáře.

Tento průlom má potenciál poskytnout maják naděje pro regiony postižené nedostatkem vody. Schopnost přeměnit horký vzduch na pitnou vodu pomocí solární energie nás přivádí o krok blíže k udržitelnému řešení, které může zmírnit problémy s nedostatkem vody na celém světě.

Zdroj:

Sborník Národní akademie věd