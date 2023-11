Vzrušení začíná: Výprodeje Steam Black Friday jsou tady!

Netrpělivě očekávané prodeje Steam Black Friday byly oficiálně zahájeny a hráčům nabízí týdenní extravaganci úžasných nabídek na širokou škálu populárních titulů. Prodej začíná v 6:8 GMT / 10:1 SELČ / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET a slibuje, že bude lahůdkou pro herní nadšence z celého světa. Tato velmi očekávaná událost potrvá do XNUMX. listopadu a poskytne hráčům dostatek času, aby si během nadcházející prázdninové sezóny dopřáli svou oblíbenou zábavu.

Zatímco kompletní seznam zlevněných her bude odhalen až po zahájení prodeje, Steam nám poskytl vzrušující pohled na to, co můžeme očekávat, prostřednictvím vzrušujícího traileru, který představuje výběr her účastnících se akce. Sestava je působivou směsí oblíbené klasiky a nedávných blockbusterů. Starší skvosty jako Terraria a Hunt: Showdown budou sdílet pozornost spolu s novějšími verzemi, jako je The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales a Starfield, které slibují rozmanitou škálu možností pro každý herní vkus.

S nedávným uvedením velmi žádaného Steam Deck OLED, který vzbudil zájem příznivců kapesních her, mnozí netrpělivě pokukují po prodeji s potenciálními slevami na hry kompatibilní s populárním zařízením. Očekává se také případná sleva na samotném zařízení, protože hráči se těší na vylepšení svých herních zážitků pomocí tohoto nejmodernějšího kapesního systému.

Zařazení novějších titulů, jako je Like A Dragon: The Man Who Erased His Name a Call Of Duty: Modern Warfare 3, do prodeje zůstává nejisté. Předchozí prodeje vykazovaly smíšené výsledky u posledních vydání, přičemž některé byly zcela vyloučeny nebo obdržely minimální slevy ve srovnání s jinými tituly. Očekávání je však velké, protože hráči netrpělivě očekávají oznámení dostupnosti těchto kýžených her a potenciálních slev.

Zatímco herní komunita slaví příchod výprodejů Steam Black Friday, vzduch naplňuje vzrušení. Tato událost s atraktivními nabídkami, slevami a fantastickou řadou her umožňuje hráčům rozšířit své knihovny a prozkoumat nová dobrodružství, aniž by museli vydělat peníze. Připravte se, že si vezmete své oblíbené tituly a vydejte se na vzrušující digitální cesty, které vás budou bavit během prázdnin i mimo ně!

