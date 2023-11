Nový název: Odhalení tajemství středu galaxie Mléčná dráha

By

Střed naší Galaxie Mléčná dráha zůstává fascinujícím a záhadným předmětem vědeckého studia. Vesmírný dalekohled NASA James Webb Space Telescope zachytil úžasnou fotografii této oblasti a umožnil nám nahlédnout do srdce našeho galaktického domova. Tento úchvatný snímek odhaluje hustou hvězdokupu 5 milionů hvězd, které oslnivě září uprostřed obrovské rozlohy Mléčné dráhy.

Vědci se o tuto oblast již dlouho zajímají a často o ní mluví jako o „srdci“ naší galaxie. Blízkost supermasivní černé díry, která sídlí v srdci této oblasti, by mohla vysvětlit její intenzivní aktivitu. Masivní černá díra, umístěná asi 300 světelných let od Země, vyvíjí neuvěřitelnou gravitační sílu, která přeměňuje blízké protohvězdy na skutečné hvězdy. Tyto mladé hvězdy, známé jako protohvězdy, se rychle vyvíjejí do oslnivých nebeských těles, některá mnohokrát větší než naše vlastní Slunce.

Před průkopnickými pozorováními teleskopu Jamese Webba mohli vědci o spletitosti skrytých v této oblasti pouze spekulovat. Obrazy s vysokým rozlišením a citlivost, které poskytuje pokročilá technologie dalekohledu, umožňují výzkumníkům studovat a dešifrovat záhady tohoto galaktického centra s nebývalou přesností. S každým objevem se vědci přibližují k pochopení procesů, které řídí vznik a vývoj hvězd v srdci Mléčné dráhy.

