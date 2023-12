Google spouští nástroj pro migraci odběrů podcastů na YouTube Music

By

Google představuje nástroj pro migraci, který uživatelům umožní přenést předplatné podcastů ze samostatné aplikace Google Podcasts do YouTube Music. Tento krok přichází poté, co Google oznámil ukončení aplikace Google Podcasts do dubna 2024. Nástroj pro migraci bude zpočátku k dispozici uživatelům v USA a brzy se plánuje rozšíření na další trhy.

Byla také odhalena časová osa pro vypnutí aplikace. Uživatelé z USA budou moci nadále poslouchat své podcasty prostřednictvím aplikace Google Podcasts až do března 2024. Migrace nebo export předplatných však bude stále možný až do července 2024.

Chcete-li použít nástroj pro migraci, uživatelé jednoduše kliknou na „Exportovat odběry“ a poté vyberou „Exportovat do YouTube Music“. Pokud aplikace YouTube Music není nainstalována, budou uživatelé před pokračováním vyzváni k její instalaci. Alternativně budou mít uživatelé možnost exportovat svá předplatná do souboru OPML, který lze nahrát do jakékoli podcastové aplikace třetí strany, která podporuje nahrávání.

Konsolidací svých snah na trhu se streamováním zvuku se Google snaží spojit posluchače, kteří jsou v současné době rozprostřeni v různých aplikacích. Tato migrace navazuje na předchozí iniciativy společnosti Google s cílem vytvořit z YouTube centrum pro podcasty, včetně spuštění speciální domovské stránky pro podcasty a plánů integrovat obsah podcastů do YouTube Music.

Kromě oblíbených podcastů, které jsou již dostupné na YouTube, budou uživatelé moci také přímo přidávat pořady do své knihovny YouTube Music pomocí RSS kanálu podcastu. YouTube Music zavedla funkce, jako jsou „poličky podcastů“, integrace zdroje RSS, automatické stahování a bezproblémové poslechové prostředí, které svým uživatelům vylepší zážitek z podcastů.

S novým nástrojem pro migraci Google zefektivňuje svou nabídku podcastů a poskytuje uživatelům pohodlný způsob, jak převést své předplatné na YouTube Music. Vzhledem k tomu, že podcasting stále roste na popularitě, tento krok demonstruje závazek společnosti Google vytvořit komplexní a uživatelsky přívětivou platformu pro podcasting.

