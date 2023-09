Google čelí antimonopolnímu soudu kvůli dominanci vyhledávače

By

Google bude napaden v přelomovém americkém antimonopolním procesu, když se federální regulátoři pokusí rozložit jeho internetové impérium. Během příštích 10 týdnů federální právníci a státní zástupci předloží důkazy, které prokážou, že Google zmanipuloval trh ve svůj prospěch a porušil Shermanův zákon tím, že na různých místech a na různých zařízeních zvolil svůj vyhledávač jako výchozí. Soud určí, zda Google porušil zákon, a pokud ano, jaké kroky by měl podniknout, aby ovládl technologického giganta.

Žalobu podalo ministerstvo spravedlnosti téměř před třemi lety a obvinilo Google, že využívá své dominance ve vyhledávání na internetu k získání nespravedlivé výhody proti konkurentům. Vláda tvrdí, že Google platí miliardy dolarů ročně za to, aby byl výchozím vyhledávačem na zařízeních jako iPhone a webových prohlížečích jako Safari a Firefox. Regulátoři navíc tvrdí, že Google nezákonně manipuloval trh tím, že požadoval, aby jeho vyhledávač byl spojen se softwarem Android pro chytré telefony.

Google tvrdí, že čelí značné konkurenci a jako příklady uvádí vyhledávače jako Microsoft Bing a webové stránky jako Amazon a Yelp. Společnost připisuje svůj úspěch neustálému zlepšování svého vyhledávače a zdůrazňuje, že lidé se rozhodli používat Google kvůli jeho spolehlivosti a výkonu.

Výsledek soudu by mohl mít pro Google významné důsledky. Možné důsledky zahrnují ukončení praxe plateb společnostem za to, aby se Google stal výchozím vyhledávačem, nebo Google ztrácel pozornost, protože se zapletl do právních bitev. Podobný antimonopolní případ proti Microsoftu v roce 1998 vedl k tomu, že se společnost snažila přizpůsobit vznikajícím technologiím, což umožnilo Googlu dostat se na výsluní.

Kromě aktuálního soudu čelí Google také antimonopolnímu případu souvisejícímu s jeho reklamní technologií. Vláda tvrdí, že Google monopolizuje klíčové digitální reklamní technologie, a navrhla, že Google možná bude muset prodat část svého podnikání v oblasti adtech, aby se vypořádal s obavami z protikonkurenčních praktik.

