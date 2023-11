Ambiciózní plán Googlu vstoupit do herního průmyslu

By

Když dojde na prolomení v herním průmyslu, měl Google velké sny. Ve své snaze získat oporu v hraní her, technický gigant prozkoumal různé strategie, včetně spojení s Tencent, aby získal významný podíl v renomovaném herním vývojáři Epic Games.

Společnost Google vedená svou platformou pro streamování her Stadia se snažila narušit trh a upevnit svou přítomnost investicí do infrastruktury obsahu. Zpočátku společnost uvažovala o vysoce profilovaných dohodách pro Stadii, ale nakonec se obrátila k založení vlastních značek první strany a spolupráci s vydavateli třetích stran.

V nedávném soudním sporu mezi Epic Games a Googlem vyšlo najevo, že Phil Harrison, bývalý vedoucí Stadie, navrhl zajímavý nápad. Harrison navrhl, aby se Google spojil s Tencent a společně odkoupili všechny akcie Epic Games. Takový krok by dal Googlu velkou výhodu v podobě spoluvlastnictví Fortnite, hry, která v roce 5.5 vygenerovala úžasných 2018 miliardy dolarů, čímž si upevnila pozici jedné z největších her té doby.

Vzhledem k absenci úspěšné dohody s Tencentem Google také prozkoumal možnost získat 20% podíl v Epic Games za ohromující 2 miliardy dolarů. Soudní dokumenty předvedly e-mailové konverzace mezi vedoucími pracovníky společnosti Google, což osvětlilo předběžné nápady a plány pro herní platformu.

Potenciální akvizice nebo investice do Epic Games byla považována za strategický krok k maximalizaci dosahu Googlu napříč jeho různými službami. Phil Harrison zdůraznil, jak by Fortnite mohl podpořit růst platformy Google YouTube prostřednictvím delší doby sledování hry. Kromě toho by tato investice mohla pomoci společnosti Google přesunout miliony hráčů z webových služeb Amazon na její cloudovou platformu Google a vytvořit pevnou oporu v herním průmyslu.

Plány Googlu vstoupit do herního průmyslu prostřednictvím Epic Games sice nevyšly, ale ukázaly odhodlání společnosti prosadit se na vysoce konkurenčním trhu. V současné době drží Tencent 40% podíl v Epic Games, zatímco Sony Corp. vlastní 5% podíl, přičemž Epic Games má hodnotu přes 31 miliard $.

FAQ

1. Co je Stadia?

Stadia je cloudová herní platforma vyvinutá společností Google. Umožňuje uživatelům streamovat videohry na různých zařízeních bez nutnosti speciálního herního hardwaru.

2. Co je to Epic Games?

Epic Games je renomovaný vývojář a vydavatel videoher, nejlépe známý pro tvorbu populárních her jako Fortnite, Gears of War a Unreal Tournament.

3. Kdo je Tencent?

Tencent je čínský nadnárodní konglomerát, který se specializuje na různé služby a produkty související s internetem. Je jednou z největších světových videoherních společností a je uznávána jako hlavní hráč v tomto odvětví.

Zdroj: The Verge