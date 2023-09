Vzrušující spolupráce mezi Fortnite a My Hero Academia

By

Fanoušci Fortnite a nadšenci My Hero Academia mají důvod k radosti, protože nejnovější spolupráce přináší oblíbené postavy My Hero Academia do světa Fortnite. V novém traileru populární battle royale hra odhaluje, že Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima a Mina Ashido debutovali ve Fortnite Item Shop.

Postavy z UA High School, včetně Shoto Todorokiho se svými působivými ledovými a ohnivými schopnostmi, Eijiro Kirishima s jeho ztvrdlou kůží a Mina Ashido se svými schopnostmi založenými na kyselinách, se vrátily na další tréninkovou misi v aktualizaci Fortnite v26.10. Hráči se mohou pustit do herních questů, aby získali XP a dále se ponořili do tohoto vzrušujícího crossover zážitku.

Spolupráce Fortnite s My Hero Academia ukazuje pokračující úsilí Epic Games přivést do hry oblíbené postavy z různých fandomů. Tato spolupráce nejen přidává nové postavy do hry, ale také přináší jedinečný příběh a nové výzvy, které musí hráči prozkoumat.

Tato spolupráce nabízí fanouškům My Hero Academia příležitost zapojit se se svými oblíbenými postavami v jiném herním prostředí, zatímco hráči Fortnite se seznámí s bohatým světem My Hero Academia. Obě fanouškovské základny se mohou spojit, aby si užily vzrušení a vzrušení z této crossoverové akce.

Jak se spolupráce mezi Fortnite a My Hero Academia rozvíjí, fanoušci mohou v nadcházejících aktualizacích očekávat další překvapení, úkoly a odměny. Zůstaňte naladěni na další podrobnosti a připojte se k dobrodružství, protože tyto ikonické postavy spojí své síly ve světě Fortnite.

Definice:

– Fortnite: Populární videohra battle royale vyvinutá společností Epic Games, kde hráči bojují proti sobě, aby byli poslední, kdo stojí.

– My Hero Academia: Populární manga a anime série vytvořená Kohei Horikoshi, odehrávající se ve světě, kde jednotlivci mají nadlidské schopnosti známé jako „Quirks“. Příběh sleduje Izuku Midoriyu, mladého chlapce bez Quirka, který se chce stát hrdinou.