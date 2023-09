Fortnite Update 26.10: Plán výpadků a spekulace o novém obsahu

By

Vývojář Fortnite, Epic Games, oznámil, že hra bude dočasně nedostupná pro aktualizaci 26.10. Tato aktualizace bude použitelná pro různé platformy včetně PS5, PS4, konzole Xbox, Nintendo Switch, Android a PC. Hráči mohou očekávat, že aktualizace bude ke stažení ráno 12. září.

S aktualizací by uživatelé měli počítat s obdobím výpadku serveru. To znamená, že Fortnite bude dočasně na několik hodin nehratelný. Podrobné informace o tom, kdy se můžete znovu přihlásit do hry, najdete v plánu odstávek serveru 26.10:

– Odstávka je nastavena tak, aby začala ve 4:XNUMX ET, v důsledku čehož je předem nakrátko deaktivováno dohazování.

– Pro fanoušky Spojeného království začne úplné offline období v 9:8.30 BST, zatímco dohazování bude deaktivováno v XNUMX:XNUMX BST.

I když společnost Epic Games výslovně neuvedla, kdy bude výpadek ukončen, údržba obvykle trvá přibližně několik hodin. Fortnite by proto měl být zpět online nejpozději do 11:XNUMX BST.

Oznámení této aktualizace podnítilo mezi nadšenci spekulace o tom, jaký nový obsah bude zahrnut do aktualizace 26.10. Někteří fanoušci se domnívají, že s blížícím se spuštěním Mortal Kombat 1 v předběžném přístupu se Sub Zero z franšízy může stát hratelnou postavou ve Fortnite.

Kromě toho se očekává, že Epic Games představí nový předmět nebo zbraň a také nový Augment. Obchod s položkami také obdrží nové vzhledy, aby hráči získali a zlepšili svůj herní zážitek.

Kromě těchto nových přírůstků se Epic Games zaměří na převládající chyby a herní závady ze začátku nové sezóny a dále vylepšují hru pro optimální požitek.

Zdroj: Epic Games Twitter Announcement