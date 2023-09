Aktualizace Fortnite 26.10 představuje Crossover My Hero Academia

By

Nejnovější aktualizace Fortnite, verze 26.10, dorazila s několika vzrušujícími novými funkcemi a obsahem. Jedním z hlavních vrcholů této aktualizace je crossover My Hero Academia, který do hry Battle Royale přináší postavy a schopnosti z oblíbené anime série.

Hráči nyní mohou využívat předmět Todoroki's Ice Wall, který jim umožňuje vytvářet ledovcové bariéry pro obranné nebo útočné účely. Ledová zeď má značné množství zdraví a vydrží poškození, dokud se nerozbije. Lze jej nalézt na zemi, v truhlách nebo v All Might Supply Drops. Tato položka dodává hře jedinečný šmrnc, protože může chytit soupeře do pasti a přimět je klouzat po ledě.

Kromě ledové zdi mohou hráči využít také schopnost Deku's Smash, která dokáže okamžitě vyřadit nepřátele jediným zásahem. Tuto sílu však lze získat pouze z All Might Supply Drop, takže hráči musí být na tyto dropy ve střehu.

Dokončením Deku's Quests a Todoroki's Quests budou hráči odměněni zkušenostními body a dokončením šesti celkových úkolů My Hero Academia se hráč okamžitě dostane na vyšší úroveň.

Kromě toho byly do obchodu s předměty přidány tři nové vzhledy My Hero Academia. Hráči nyní mohou bojovat jako Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima a Mina Ashido, tři z nejlepších hrdinů UA ve výcviku.

Kromě crossoverového obsahu přináší aktualizace také předmět Pizza Party, který dokáže hráče léčit a posilovat jejich štít. Rozšíření Reckless SMG Reload umožňuje rychlejší nabíjení SMG a nové styly Super Level lze odemknout pro určité oblečení v sezóně Level 100 a 125.

Celkově aktualizace Fortnite 26.10 přináší řadu zajímavých nových funkcí a obsahu, které si hráči mohou užít. Ať už jde o uvolnění mocných schopností, vytváření ledových bariér nebo vylepšování oblečení, v této nejnovější aktualizaci si každý najde něco.

