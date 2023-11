Érudit: Posílení výzkumu ve francouzském jazyce a otevřeného přístupu

Počátek Éruditu vyplynul z výzkumu, který provedl Guylaine Beaudry, postgraduální student informační vědy na univerzitě v Montrealu. Beaudryho úsilí uznalo nedostatek vzdáleného přístupu k vědeckým časopisům z Quebecu a zrodilo Érudit – infrastrukturu, která se od té doby vyvinula ve výzkumnou velmoc. Tanja Niemann, generální ředitelka Érudit, to popisuje jako „nejen projekt výroby, ale zásadní výzkumnou infrastrukturu“.

Érudit, původně platforma pro pět časopisů z University of Montreal Press, ušel od svých začátků dlouhou cestu. Jeho zaměření přesahuje pouhé zpřístupňování textů online; zajišťuje, že formáty jsou indexovány a čitelné na různých zařízeních. „Cítíme se připraveni na budoucnost, protože jsme za posledních 25 let vytvořili pevné základy a jasnou vizi,“ říká Niemann.

Poháněn rostoucím zájmem o své služby, Érudit rozšířil svůj záběr partnerstvím s dalšími časopisy a univerzitami. V roce 2004 bylo vytvořeno konsorcium mezi University of Montreal, Laval University a University of Quebec v Montrealu na podporu produkce quebeckých vědeckých časopisů. V průběhu let se Érudit neustále vyvíjel a v roce 2017 byla uvedena jeho čtvrtá verze. „S tím, jak se mění technologické prostředí, musíme neustále zlepšovat, abychom měli lepší indexaci a dostupnost,“ poznamenává Gwendal Henry, poradce pro komunikaci ve společnosti Érudit. Každý rok přibývá do sbírky Éruditu 10,000 XNUMX nových článků a historických záznamů.

Érudit, který je Kanadskou nadací pro inovace považován za jednu z hlavních kanadských infrastruktur, zaujímá klíčové postavení v oblasti humanitního výzkumu. „Text se stává předmětem výzkumu v humanitních vědách,“ vysvětluje Niemann. Érudit společně se svými partnery vytvořil využitelný textový korpus dostupný přes Calcul Québec.

### Nejčastější dotazy

**Co je Érudit?**

Érudit je výzkumná infrastruktura, která poskytuje vzdálený přístup k vědeckým časopisům Quebecois. Vyvinula se v životně důležitou platformu pro francouzskojazyčný výzkum v Kanadě s rozsáhlou sbírkou článků a historických záznamů.

**Jak Érudit podporuje výzkum?**

Érudit nejen zpřístupňuje výzkumné články, ale také zajišťuje, že jejich formáty jsou indexovatelné a čitelné na různých zařízeních. Platforma nadále vylepšuje své technologické možnosti za účelem zlepšení odkazování a dostupnosti.

**Jak Érudit přispívá vědecké komunitě?**

Érudit hraje klíčovou roli při stabilizaci a zachování práce malých nezávislých časopisů ve frankofonní komunitě. Jeho spolupráce s univerzitními knihovnami a dalšími zainteresovanými stranami pomáhá udržovat vitalitu těchto časopisů.

**Jak Érudit zajišťuje otevřený přístup?**

Přibližně 97 % textů hostovaných na Éruditu je volně přístupných. Zbývající 3 % vyžadují předplatné knihovny, což umožňuje přesměrování finančních prostředků na podporu provozních nákladů časopisů.

**Jaká je budoucnost Éruditu?**

Érudit si klade za cíl rozšířit svůj vliv za hranice regionu Quebec a stát se národní platformou pro humanitní a společenské časopisy po celé Kanadě. Usiluje o posílení nezávislých publikací s otevřeným přístupem konsolidací iniciativ podobných jejím vlastním.

## Závěr

Za posledních 25 let se Érudit proměnil v klíčové výzkumné centrum, které podporuje výzkum ve francouzštině a podporuje otevřený přístup. Tím, že nabízí spolehlivý a volně přístupný obsah, Érudit zesiluje viditelnost a dopad quebeckých vědeckých časopisů po celém světě. S neochvějným odhodláním podporovat místní časopisy a komunity se Érudit snaží zajistit, aby veřejné financování řádně odměňovalo týmy časopisů za jejich cenné příspěvky a podporovalo produkci vysoce kvalitního výzkumu.