Destiny 2 vítá Bílého vlka: Nová vlna spolupráce

Hráči Destiny 2, radujte se! Bungie právě oznámilo vzrušující spolupráci se slavným RPG od CD Projekt Red, The Witcher 3. Představují tři nové sady brnění, které hráčům nabízejí jedinečný twist, a umožňují vám ztělesnit ikonického Geralta z Rivie. Má to však háček: tyto nové skiny přicházejí v době, kdy Destiny 2 zažívá nejnižší bod za poslední roky.

V tiskové zprávě Bungie odhalila příchod této spolupráce ve hře, která se shoduje se sezónou přání 28. listopadu. „Strážci se mohou proměnit v zabijáky monster s novou kosmetikou inspirovanou Geraltem z Rivie,“ oznámila Bungie. Kromě brnění mohou hráči očekávat také Ghost shell, loď, Sparrow, emoce a finišer pro dokončení crossoveru.

Zatímco přesné podrobnosti o cenách sad brnění ještě nebyly zveřejněny, minulé spolupráce, jako například s Assassin's Creed, měly obvykle cenu 20 dolarů za sadu. Pokud totéž platí i zde, mohou hráči očekávat, že utratí 60 $ za získání všech tří sad, aniž by započítali náklady na skořápku Ghost a další předměty. Pozoruhodné je, že předchozí sady crossoverů nebyly k dispozici pro nákup pomocí herní měny, což znamená, že skutečné peníze jsou jediným způsobem, jak je získat.

Pro fanoušky franšízy The Witcher jsou tyto nové skiny nepochybně lákavé. Jejich představení však nemohlo přijít v náročnější době pro Destiny 2. Hra má za sebou turbulentní rok, který vyvrcholil rozhodnutím Bungie propustit 100 zaměstnanců, zaostávání za očekáváním příjmů o 45 procent a oddálením The Final Shape. rozšíření o tři měsíce. Vzhledem k historicky nízkému počtu hráčů na Steamu se stávající frustrace v komunitě pouze eskalovaly.

Zatímco se díváme dopředu na Season of the Wish, která slibuje rozluštění záhady Destiny 2, která se datuje pět let zpět, panuje nejistota ohledně budoucnosti hry. Problematika drahých sad brnění je pro komunitu i nadále bolavým bodem. Aby zmírnil část nespokojenosti, nabídl Destiny 2 loni v září zdarma jednu ze svých nových sad brnění. Jak však zdůrazňuje spisovatel Forbes Paul Tassi, přesvědčit hráče, aby investovali do další spolupráce tak brzy po propouštění zaměstnanců, bude nepochybně náročný úkol, bez ohledu na vizuální přitažlivost nových sad.

FAQ:

1. Kolik budou stát nové sady brnění inspirované Zaklínačem?

Přesné podrobnosti o cenách ještě nebyly odhaleny, ale na základě minulých spoluprací mohou hráči očekávat, že ceny sad budou zhruba 20 dolarů za kus.

2. Lze sady brnění získat pomocí herní měny?

Ne, crossover sady byly tradičně k dispozici pouze pro nákup za skutečné peníze, nikoli za měnu ve hře.

3. Proč Destiny 2 čelí výzvám?

Destiny 2 zažilo bouřlivý rok, včetně propouštění, zmeškaných projekcí příjmů a zpoždění expanzí.

4. Jaké úsilí bylo vynaloženo na řešení nespokojenosti hráčů?

Ve snaze utišit část hněvu nabídlo Destiny 2 v září zdarma jednu ze svých nových sad brnění.