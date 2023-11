Elon Musk: Od hráče Quake k hernímu nadšenci

By

Elon Musk, miliardář, podnikatel a technologický vizionář, se nedávno dostal do titulků pro jeho tvrzení, že je jedním z nejlepších hráčů Quake na světě. I když to někteří mohou odmítat jako pouhou nadsázku, existují důkazy, které podporují Muskovu herní zdatnost během 1990. let.

Muskovo prohlášení přišlo během rozhovoru s podcasterem Lexem Fridmanem, kde diskutoval o své lásce k hraní her, zejména o své posedlosti Diablo 4. Podle Muska slouží hraní videoher jako forma relaxace, která mu umožňuje ztišit chaos v jeho mysli.

I když Musk připouští, že jeho reflexy nemusí být to, co bývaly, rád vzpomíná na své časy hráče Quake. Dokonce tvrdil, že vyhrál peníze na jednom z předčasně placených esportových turnajů ve Spojených státech, kde si jeho tým zajistil druhé místo.

I když někteří skeptici mohou pochybovat o Muskových schopnostech, existují důvěryhodné zdroje, které si ho pamatují z té doby. Dennis Fong, také známý jako „Thresh“, proslulý průkopník esportu a nejlepší hráč Quake 90. let, potvrdil, že Musk často hrál na stejném serveru Quake. Fong popsal Muska jako „OG“ hráče a uznal, že i když možná nebyl nejlepší, byl stále legitimní.

Bohužel kvůli nedostatku úplných záznamů z té doby je obtížné poskytnout konkrétní důkazy o Muskových úspěších Quake. Je však jasné, že do hry strávil nespočet hodin a hrál po boku významných hráčů.

I když Muskovy herní schopnosti časem vybledly, jeho vášeň pro videohry zůstává. Vyjádřil svou současnou posedlost Diablo 4, zejména výzvou porazit Lilith jako druidskou postavu. Musk dokonce poskytuje nějaké herní rady, což naznačuje, že třída kouzelníků s bleskovými koulemi je v současnosti nejvýkonnější.

Ať už byl Elon Musk skutečně jedním z nejlepších hráčů Quake na světě, nebo ne, nelze popřít jeho dlouhodobou lásku k hraní her. Musk jakožto vlivná postava v technologickém průmyslu nabízí jedinečný pohled na průsečík technologie a zábavy.

