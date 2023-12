Eliminate Down: Rare Mega Drive Game dostává oficiální znovuvydání

By

Eliminate Down, velmi žádaná a drahá hra Mega Drive, se chystá zažít velký návrat. Tato vesmírná střílečka s bočním rolováním, původně vydaná v roce 1993, vyvinutá společností Aprinet a publikovaná společností Soft Vision, nebyla nikdy dostupná mimo Japonsko a Jižní Koreu. Díky tomu se stal vyhledávaným sběratelským zbožím, které na trhu s dalším prodejem často přináší přemrštěné ceny. Sběratelé se však mohou brzy ocitnout v cenově dostupnější příležitosti vlastnit kopii této klasické hry.

Retro vydavatel Retro Bit nedávno oznámil oficiálně schválené opětovné vydání Eliminate Down, což znamená vůbec první dostupnost hry v USA a Evropě. Tato speciální edice kazety Mega Drive je dodávána s manuálem, pouzdrem a oboustranným uměleckým pouzdrem. V omezeném množství představuje toto reedice pro fanoušky jedinečnou šanci přidat si tuto vzácnou hru do své sbírky.

S cenovkou 54.95 USD (nebo kolem 83 USD) může pořízení kopie znovu vydaného Eliminate Down vyžadovat trochu strategického plánování. Retro Bit navázal spolupráci s různými americkými a evropskými maloobchodníky na prodeji hry, takže mezinárodní kupující budou muset pečlivě vybrat svého preferovaného prodejce, aby zajistili doručení do Austrálie. Jednou z doporučených možností je zadat objednávku prostřednictvím Limited Run, prodejce, který již dříve nabízel dopravu do Austrálie za rozumnou cenu přibližně 12 USD.

Předobjednávky na reedici Eliminate Down jsou k dispozici do 2. ledna 2024 a zahájení dodávek je naplánováno později v tomto roce. Nenechte si ujít tuto příležitost zažít milovanou hru, která byla dříve pro mnoho sběratelů nedostupná.

FAQ

1. Mohu hrát znovu vydanou Eliminate Down na mé staré konzoli Mega Drive?

Ano, znovu vydanou Eliminate Down si můžete zahrát na své staré konzoli Mega Drive. V závislosti na regionální kompatibilitě vaší konzole však možná budete potřebovat převodník košíku.

2. Je reedice dostupná k prodeji po celém světě?

Ne, reedice je k dispozici pouze v prodeji ve Spojených státech a v Evropě.

3. Jaké jsou celkové náklady na objednání kopie znovu vydaného Eliminate Down z Austrálie?

Znovu vydaný Eliminate Down má cenu 54.95 USD (nebo kolem 83 USD). Je také třeba vzít v úvahu dodatečné náklady na dopravu, které se mohou lišit v závislosti na prodejci.