Zabraňuje vám vakcína proti pásovému oparu dostat pásový opar?

By

Zabrání vám vakcína proti pásovému oparu dostat pásový opar?

Pásový opar, také známý jako herpes zoster, je bolestivá virová infekce způsobená virem varicella-zoster, stejným virem, který způsobuje plané neštovice. Obvykle postihuje starší dospělé a jedince s oslabeným imunitním systémem. Dobrou zprávou je, že existuje vakcína proti pásovému oparu, ale zaručuje úplnou ochranu? Pojďme se ponořit do této otázky a prozkoumat fakta.

Vakcína proti pásovému oparu, známá jako Zostavax, je široce používána od svého schválení Food and Drug Administration (FDA) v roce 2006. V roce 2017 však byla představena účinnější vakcína s názvem Shingrix, která je nyní preferovanou volbou pro prevenci pásového oparu. . Obě vakcíny působí tak, že posilují odpověď imunitního systému na virus varicella-zoster.

Vakcína proti pásovému oparu sice významně snižuje riziko vzniku pásového oparu, ale neposkytuje úplnou imunitu. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je vakcína Shingrix asi 90% účinná v prevenci pásového oparu. To znamená, že i když jste byli očkováni, stále existuje malá pravděpodobnost, že se u vás infekce rozvine. Pokud však pásový opar po očkování dostanete, jsou příznaky obvykle mírnější a doba trvání onemocnění je kratší.

FAQ:

Otázka: Kdo by měl dostat vakcínu proti pásovému oparu?

Odpověď: CDC doporučuje, aby dospělí ve věku 50 let a starší dostali vakcínu Shingrix, bez ohledu na to, zda již dříve měli pásový opar nebo dostali předchozí vakcínu, Zostavax.

Otázka: Kolik dávek vakcíny je potřeba?

Odpověď: Vakcína Shingrix se podává ve dvou dávkách, přičemž druhá dávka se podává 2 až 6 měsíců po první dávce.

Otázka: Existují nějaké vedlejší účinky?

Odpověď: Jako každá vakcína může i vakcína proti pásovému oparu způsobit nežádoucí účinky, včetně bolestivosti v místě vpichu, bolesti svalů, únavy a bolesti hlavy. Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a dočasné.

Závěrem lze říci, že i když vakcína proti pásovému oparu nezaručuje úplnou ochranu proti pásovému oparu, je vysoce účinná při snižování rizika rozvoje infekce. Očkování se důrazně doporučuje osobám ve věku 50 let a starším, aby se minimalizovala závažnost a trvání příznaků pásového oparu. Poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče, abyste zjistili, zda je pro vás vakcína proti pásovému oparu vhodná.