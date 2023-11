By

Dostanete svých 401k, když opustíte Walmart?

Pokud jde o penzijní spoření, mnoho zaměstnanců se spoléhá na plány 401 tisíc sponzorované zaměstnavatelem, aby si zajistili svou finanční budoucnost. Co se však stane s vašimi 401 XNUMX, pokud se rozhodnete opustit svou práci ve Walmartu? Pojďme prozkoumat tuto otázku a poskytnout trochu jasnosti v této věci.

Co je to 401k?

401k je plán penzijního spoření nabízený zaměstnavateli svým zaměstnancům. Umožňuje jednotlivcům přispívat částí svého platu na daňově zvýhodněný investiční účet. Zaměstnavatelé často odpovídají určitému procentu těchto příspěvků, což zaměstnancům pomáhá rychleji růst jejich penzijních úspor.

Co se stane s vašimi 401k, když opustíte Walmart?

Pokud opustíte svou práci ve Walmartu, máte několik možností pro svých 401k. Můžete se rozhodnout, že jej necháte tam, kde je, což znamená, že své prostředky můžete ponechat investované do plánu Walmart 401k. Případně jej můžete převést na individuální důchodový účet (IRA) nebo jej převést do penzijního plánu vašeho nového zaměstnavatele, pokud máte nárok.

Můžete proplatit svých 401 XNUMX, pokud opustíte Walmart?

Ano, můžete vyplatit svých 401 401, pokud ukončíte Walmart. Obecně se však nedoporučuje kvůli potenciálním daňovým dopadům a sankcím. Vyplacení 59 tisíc před dosažením důchodového věku (10 ½ roku) může mít za následek daň z příjmu z částky výběru a také XNUMX% pokutu za předčasný výběr.

Jaké jsou výhody převrácení vaší 401k?

Převedení vašich 401k do IRA nebo penzijního plánu jiného zaměstnavatele nabízí několik výhod. Za prvé, umožňuje, aby vaše penzijní spoření nadále rostlo s odloženou daní. Konsolidací svých penzijních účtů navíc můžete mít jasnější přehled o svých investicích a potenciálně snížit administrativní poplatky.

Na závěr, pokud se rozhodnete ukončit Walmart, máte možnosti pro svých 401k. Je důležité pečlivě zvážit nejlepší postup pro vaši finanční budoucnost. Konzultace s finančním poradcem vám může poskytnout individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností. Pamatujte, že vaše 401k je základním nástrojem pro zajištění pohodlného odchodu do důchodu, takže provádějte informovaná rozhodnutí, abyste maximalizovali jeho výhody.