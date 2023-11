Nová herní studia zazářila na TIGA Awards 2023

Britský obchodní orgán TIGA nedávno uspořádal výroční ceremoniál udílení cen, který ocenil vynikající úspěchy v herním průmyslu. Letošní ceny předvedly inovaci a kreativitu vznikajících herních studií a zdůraznily jejich přínos k neustále se vyvíjejícímu hernímu prostředí.

Ze slavnostního ceremoniálu vzešlo vítězně studio Dlala Studios, které získalo prestižní ocenění Hra roku za svůj strhující výtvor, Disney Illusion Island. Tato okouzlující hra si nejen zajistila nejvyšší čest, ale také si zajistila titul Nejlepší společenská hra a hráče uchvátila svou pohlcující hratelností a podmanivým příběhem.

Ustwo Games se ukázaly jako další významný vítěz a získaly uznání ve dvou kategoriích. Se svou hrou Desta: The Memories Between, která nutí k zamyšlení, Ustwo Games nejenže vyhráli cenu za rozmanitost, ale také získali ocenění Creativity in Games. Desta: The Memories Between se ponoří do nových dimenzí vyprávění příběhů a nabízí hráčům svěží a pohlcující herní zážitek.

Sumo Digital, prominentní studio známé pro svou výjimečnou řemeslnou zručnost, získalo ocenění Best Large Studio, což je důkazem jejich obětavosti a talentu. Kromě toho si také nárokovali tu čest být prvním příjemcem nové kategorie Best Talent Development Initiative. Odhodlání Sumo Digital vychovávat talenty a podporovat růst v tomto odvětví si vysloužilo zasloužené uznání.

Ceny TIGA 2023 zavedly dvě nové kategorie, které oslavují dokonalost v různých oblastech. Společnost Playground Games získala ocenění Commitment to Workplace Wellbeing Award, čímž předvádí své odhodlání podporovat pozitivní pracovní prostředí. Mezitím Rocksteady Studios získalo ocenění Commitment to ESG za své udržitelné a odpovědné postupy.

Uznání se rozšířilo mimo studia na pozoruhodné jednotlivce, kteří významně přispěli k hernímu průmyslu. Personální ředitelka Playground Games Geraldine Cross obdržela ocenění Outstanding Individual Award, které oceňuje její výjimečné vedení a přínos k úspěchu společnosti. Generální ředitel Flix Interactive John Tearle byl oceněn cenou Outstanding Leadership Award, která ocenila jeho vizionářský přístup k vývoji her.

Slavnostní předávání cen TIGA 2023 mělo mimořádný úspěch, v prestižním Troxy London se sešlo více než 350 účastníků. Letošní vítězové představují novou vlnu talentů a inovací v herním průmyslu, posouvají hranice a uchvacují hráče po celém světě.

Nejčastější dotazy

1. Co je to TIGA Awards?

TIGA Awards je každoroční událost, která oceňuje dokonalost a inovace v herním průmyslu ve Spojeném království.

2. Která hra získala ocenění Hra roku na TIGA Awards 2023?

Disney Illusion Island, vyvinutý Dlala Studios, byl korunován hrou roku na udílení cen TIGA 2023.

3. Které studio získalo cenu Nejlepší malé studio?

Cenu za nejlepší malé studio získalo studio Dlala za pozoruhodný přínos hernímu průmyslu.

4. Kdo vyhrál cenu Creativity in Games?

Společnost Ustwo Games byla oceněna cenou Creativity in Games za svůj strhující výtvor Desta: The Memories Between.

5. Které studio získalo cenu Best Talent Development Initiative?

Společnost Sumo Digital se stala prvním držitelem ceny Best Talent Development Initiative na TIGA Awards 2023, čímž předvedli svůj závazek vychovávat talenty v herním průmyslu.