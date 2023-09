Vydavatel Aniplex oznámil novou hru ve stylu deskové hry s názvem Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! pro Nintendo Switch. Tato hra, která má vyjít v roce 2024, je založena na velmi populární anime a manga sérii Demon Slayer. V současnosti však bude k dispozici pouze v Japonsku.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! navazuje na první adaptaci videohry této franšízy, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, která byla uvedena na trh v roce 2021 a na Nintendo Switch přišla v roce 2022. Zatímco podrobnosti o Mezase! Saikyou Taishi! jsou v současné době omezené, oznamovací trailer a oficiální stránky Demon Slayer nabízejí pohledy na to, co mohou hráči očekávat.

Na rozdíl od předchozí adaptace bojové hry, Mezase! Saikyou Taishi! Zdá se, že se více zaměřuje na zážitek podobný deskové hře a potenciálně čerpá inspiraci z populární série Mario Party. Ačkoli konkrétní herní mechanismy nebyly odhaleny, fanoušci Demon Slayer mohou očekávat pohlcující a poutavý zážitek podobný dobře přijaté bojové hře.

Zatímco západní vydání nebylo potvrzeno, existuje naděje, že fanoušci mimo Japonsko dostanou také příležitost užít si Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Nadšenci Demon Slayer se mohou podělit o své nadšení a očekávání ze hry v komentářích.

Zdroje:

– [Název zdroje]

– [Název zdroje]