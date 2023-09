Crash Team Rumble Season 2: Nové mapy, režim, hrdina a Battle Pass

Crash Team Rumble Season 2 dorazila s novými vzrušujícími přírůstky do hry. Hráči mohou očekávat nové mapy, nový režim, nového hrdinu a zcela novou bojovou přihrávku. Nejnovější aktualizace přináší nový pohled na hru, poskytuje nové způsoby hraní a nekonečnou zábavu pro fanoušky Crashe.

Jedním z hlavních vrcholů sezóny 2 je představení režimu Party. Tento kooperativní remix pro 4 hráče nabízí přestávku od soutěžních zápasů a umožňuje hráčům odpočinout si. Skládá se z 5 odlišných kol miniher, z nichž každé má své vlastní výzvy. Týmová práce je zásadní, protože hráči musí spolupracovat na plnění úkolů a sbírat hodiny, aby prodloužili zbývající čas. Zvládnutí každé vlny režimu Party může dokonce odemknout tajnou Boss Wave, čímž se dovednosti veteránů Crashe podrobí konečné zkoušce.

Party Mode Rounds nabízí různé typy her. Ve hře Speed ​​Run hráči závodí v rychlostních podložkách a přitom se vyhýbají nebezpečím, jako jsou nárazníky a nitro bedny. Co je Cookin? vyžaduje, aby hráči sbírali konkrétní ingredience a přidali je do hrnce putujícího po mapě. Get Lit vyzývá hráče, aby pomocí svíčky zapálili lucerny rozmístěné po věži, než vyprší čas. Ve hře Dig It hráči hledají pohřbené kosti a znovu je skládají uprostřed, aby odhalili celou kostru. Konečně Balloon Bounce, který bude vydán později v sezóně 2, dává hráčům za úkol skákat přes balóny, aby získali body.

Sezóna 2 navíc představuje nového hrdinu jménem Ripto. Tato postava, pocházející z vesmíru Spyro, ovládá žezlo a ovládá smrtící a mocná kouzla. Mezi schopnosti Ripta patří vypouštění ohnivých koulí, vyvolávání blesků a vytváření vln tsunami. Zkušení hráči mohou tyto schopnosti kombinovat a rozpoutat zničující komba. Ripto bude k dispozici později v sezóně.

K doplnění nových herních funkcí nabízí 2. řada dvě nové mapy: Waste Deep a Jazz Junction. Waste Deep zavede hráče do nebezpečných stok plných Cortexových experimentů, zatímco Jazz Junction je živá noční mapa s jazzovou atmosférou. Každá mapa nabízí své vlastní jedinečné výzvy a překvapení.

Konečně, sezóna 2 přichází se 100-ti vrstvovým Battle Passem, který hráčům nabízí možnost odemknout nové skiny, kosmetiku, hudbu a další. Battle Pass lze získat prostřednictvím edice Crash Team Rumble Deluxe nebo zakoupit samostatně.

Crash Team Rumble Season 2 je nyní živá a přináší do hry spoustu vzrušujícího obsahu. Ať už jste fanouškem intenzivní soutěže nebo kooperativní hry, tato aktualizace má něco pro každého nadšence Crashe. Nenechte si ujít akci!

