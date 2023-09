Revoluční průlom v ukládání dat: Cerabyte Ceramic nanolayer-Based Technology

By

Cerabyte, slibný německý startup s úložištěm, se chystá otřást trhem s úložištěm v hodnotě 500 miliard dolarů se svým převratným řešením úložiště na bázi keramické nanovrstvy. Společnost tvrdí, že její inovativní technologie sníží celkové náklady na vlastnictví datového centra (TCO) o úžasných 75 %. Se svými nadcházejícími kazetami CeraMemory a CeraTape plánuje Cerabyte revoluci v hustotě, výkonu, přístupových paradigmatech a řešení nákladů a požadavků na udržitelnost datových center.

Klíč k technologii Cerabyte spočívá v anorganických nanovrstvách vyrobených z keramiky, které mají tloušťku pouhých 50-100 atomů. Díky škálování technologie keramického ukládání dat ze 100nm na 3nm bitové velikosti Cerabyte očekává zvýšení hustoty dat z gigabajtů na centimetr čtvereční (GB/cm2) na terabajty na centimetr čtvereční (TB/cm2). Předpokládá se, že výsledkem tohoto škálování budou kazety CeraMemory schopné uložit mezi 10 petabajty (PB) až 100 PB a CeraTape s kapacitou až 1 exabajt (EB) na pásku.

K záznamu dat na CeraMemory využívá Cerabyte laserové nebo částicové paprsky, které strukturují datové matice podobně jako QR kódy. Čtení dat lze dosáhnout pomocí mikroskopických zobrazovacích technik s vysokým rozlišením nebo mikroskopie s elektronovým paprskem. Start-up zdůrazňuje, že paprsky částic a elektronová mikroskopie budou nutné pouze při nejvyšších hustotách v jejich plánech.

Kromě působivých úložných kapacit se technologie Cerabyte může pochlubit také výjimečným výkonem. Společnost tvrdí, že její technologie může dosáhnout rychlosti čtení a zápisu v rozsahu gigabajtů za sekundu (GB/s). Navíc jsou tyto technologie charakterizovány jako nízkoenergetické, slibné energeticky efektivní operace.

Dalším pozoruhodným aspektem skladování keramiky je její odolnost a dlouhá životnost. Cerabyte uvádí, že jeho média mohou vydržet více než 5,000 273 let, a to i za extrémních teplotních podmínek v rozmezí od -460 °C (-300 °F) do 570 °C (XNUMX °F). Kromě toho je CeraMemory odolná vůči korozivnímu, kyselému a radioaktivnímu prostředí a také proti rušení elektromagnetickými pulzy (EMP).

Kazety CeraMemory připomínají listy s keramickým povlakem, které při bližším prozkoumání připomínají kvaziděrné karty v nanoměřítku. Pokud jde o CeraTape, má 5 µm silný substrát a 10 nm silný keramický povlak. Tyto vícevrstvé pásky umožní hustotu měřítka TB/cm2.

Cerabyte úzce spolupracuje s hlavními průmyslovými hráči v souvisejících technologických a výrobních segmentech, což dále zvyšuje jeho důvěryhodnost. Jejich nadcházející prezentace na konferenci Storage Developer Conference 2023 ve Fremontu v Kalifornii je vysoce očekávaná a očekává se, že poskytne více podrobností o této špičkové technologii.

Závěrem lze říci, že úložiště založené na keramické nanovrstvě Cerabyte představuje převratné řešení, které slibuje revoluci v odvětví ukládání dat. Pokud jejich tvrzení platí, má technologie potenciál výrazně snížit náklady, zvýšit hustotu dat a poskytnout výjimečný výkon a odolnost.

