Fanoušci mohou získat bezplatný přístup k Call Of Duty: Modern Warfare 3 Beta prostřednictvím Twitche

Fanoušci populární herní franšízy Call Of Duty se dočkali, protože nyní mohou získat bezplatný přístup k beta verzi jejich velmi očekávané hry Call Of Duty: Modern Warfare III. Beta, která bude rozdělena do dvou samostatných víkendů, dá hráčům ochutnat nadcházející hru a umožní jim poskytnout cennou zpětnou vazbu.

První víkend beta bude exkluzivní pro fanoušky PlayStation a bude se konat od 6. října do 10. října. Druhý víkend, který bude otevřen všem hráčům na PlayStationu, Xboxu a PC, potrvá od 12. října do 16. října. Předobjednávka hry zaručí přístup k beta verzi, ale na Twitchi existuje také speciální dárek, který nabízí šanci vyhrát jeden z 50,000 XNUMX beta kódů.

Aby se fanoušci mohli zúčastnit giveaway, musí na Twitchi sledovat alespoň 60 minut streamů World Series Of Warzone. Musí také propojit svou platformu a účet Twitch s Activision. Spolu s beta kódy budou mít diváci šanci vyhrát další odměny, jako jsou zvýšení XP, emblémy a vzhledy zbraní.

Call Of Duty: Modern Warfare III má vyjít 10. listopadu pro Xbox Series X/S, PlayStation 5 a PC. Hra slouží jako přímé pokračování Modern Warfare II, pokračuje v příběhu kapitána Price a jeho týmu a zároveň přináší nové herní zvraty.

Fanoušci netrpělivě očekávají vydání nového dílu franšízy Call Of Duty. Díky možnosti vyzkoušet si hru v rané fázi beta verze mohou hráči ochutnat akci a poskytnout cennou zpětnou vazbu, která pomůže utvářet konečný produkt.

Zdroje:

