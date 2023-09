Gearbox, série Company Behind Borderlands, údajně na prodej

By

Podle zpráv je Gearbox, americká herní společnost známá vývojem série Borderlands, aktuálně na prodej. Mateřská společnost Gearboxu, Embracer, zvažuje různé možnosti, jednou z nich je prodej studia. Zájem o akvizici společnosti již projevilo několik třetích stran. Embracer ani Gearbox se však k této záležitosti oficiálně nevyjádřili.

Tato zpráva přichází v náročné době pro Embracer, protože v současné době prochází velkým procesem restrukturalizace. V rámci této restrukturalizace již bylo zavřeno Volition, studio zodpovědné za populární sérii Saints Row. Začátkem tohoto roku Embracer oznámil své plány zavřít studia a zrušit hry poté, co selhala dohoda ve výši 2 miliard dolarů se saúdskou vládou financovanou společností Savvy Games Group.

Mateřská společnost Embracer Group byla v posledních letech na vzestupu akvizicí, když získala několik předních studií včetně Crystal Dynamics, vývojáře Tomb Raider. Akvizice společnosti Gearbox byla dokončena v únoru 2021 a společnost ohodnotila až na 1.4 miliardy dolarů. Gearbox nedávno vydal spin-offy Borderlands Tiny Tina's Wonderlands a New Tales from the Borderlands. Letos také zveřejnili úspěšnou looter střílečku Remnant 2. Kromě toho mají někdy v roce 3 vydat Homeworld 2024, sci-fi real-time strategickou hru vyvinutou společností Blackbird Interactive.

Společnost také rozšiřuje svou přítomnost mimo herní svět, protože film Borderlands v režii Eliho Rotha by se měl objevit v kinech v létě 2024. To naznačuje, že navzdory současným nejistotám kolem budoucnosti společnosti zůstává Gearbox oddán své franšíze a aktivně pracuje na nových projektech.

