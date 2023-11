The Astronauts' Misplaced Toolkit: Lekce ve správě vesmírného odpadu

By

Během nedávné mise na opravu solárního panelu na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) se astronauti NASA Jasmin Moghbeli a Loral O'Harra setkali s nečekanou nehodou. Brašna na nářadí jim vyklouzla ze sevření a odletěla do vesmíru. Zatímco sada nástrojů byla považována za nízkorizikovou a zůstala pozadu, nyní přitahuje pozornost, když obíhá Zemi, těsně před ISS.

Jasný, bílý pytel, viditelný pouhým okem, se stal podívanou pro ty, kteří žijí na jihu Spojeného království. Od 6.24:6.34 do 24:5.30 v úterý večer budou mít šťastní pozorovatelé hvězd vyzbrojení dalekohledy nebo dalekohledy možnost zahlédnout sadu driftovacích nástrojů. Očekává se, že se znovu objeví 5.41. listopadu mezi XNUMX:XNUMX a XNUMX:XNUMX.

Aby byla zajištěna bezpečnost ISS a satelitů, americké vesmírné síly pilně sledují trajektorii svéhlavého vaku. Odhady naznačují, že znovu vstoupí do zemské atmosféry někdy mezi březnem a červencem 2024, což představuje potenciální riziko pro lidskou i provozní vesmírnou loď.

Tato nešťastná událost není bezprecedentní. V průběhu historie vesmírného průzkumu astronauti neúmyslně vypouštěli do vesmíru různé předměty. V roce 1965 ztratil astronaut NASA Ed White během výstupu do vesmíru náhradní rukavici a v roce 2006 kolega astronaut Piers Seller omylem pustil špachtli při opravě tepelného štítu. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, první žena, která vedla výstup do vesmíru, čelila podobnému neštěstí v listopadu 2008, když při pokusu o opravu částí ISS ztratila brašnu na nářadí.

Špatné umístění nástrojů a vybavení zdůrazňuje rostoucí obavy týkající se vesmírného odpadu. Od incidentu s rukavicí Eda Whitea se ve vesmíru nahromadilo přes 170 milionů kusů trosek. Vzhledem k tomu, že průzkum vesmíru a starty satelitů stále narůstají, riziko kolizí a vytváření většího množství trosek představují pro kosmické lodě a budoucí mise značné výzvy.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Je sada nástrojů pro unášení hrozbou pro ISS?

Americké vesmírné síly aktivně monitorují sadu nástrojů, aby se ujistily, že nepředstavuje hrozbu pro ISS nebo jiné satelity.

2. Kdy vstoupí driftovací nástroj znovu do zemské atmosféry?

Odhady naznačují, že sada nástrojů znovu vstoupí do zemské atmosféry mezi březnem a červencem 2024.

3. Kolik předmětů vesmírného odpadu je aktuálně ve vesmíru?

Od incidentu s rukavicí Eda Whitea v roce 1965 se ve vesmíru nahromadilo přes 170 milionů kusů trosek.

4. Jaká rizika jsou spojena s vesmírným odpadem?

Kosmický odpad představuje značné riziko pro operační kosmické lodě a budoucí mise. Hromadění úlomků zvyšuje pravděpodobnost kolizí, které mohou způsobit poškození a generovat ještě více úlomků.

5. Jaká opatření se přijímají k řešení problému vesmírného odpadu?

Vesmírné agentury a organizace aktivně pracují na řešeních ke zmírnění rizik spojených s vesmírným odpadem. Patří mezi ně vývoj technologií pro sledování úlomků, implementace pokynů pro zodpovědné rozmístění satelitů a výzkum metod odstraňování úlomků z oběžné dráhy.

