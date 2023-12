Prozkoumávání hlubin: Odměny a kořist v Blackfathom Madness Raid

V Season of Discovery přináší World of Warcraft Classic jedinečný obrat do známého Blackfathom Deeps Dungeon. Nyní, přeměněný na Blackfathom Madness Raid, budou hráči čelit výzvě dobýt sedm impozantních bossů a překonat různé překážky. I když může být obtížnost vysoká, odměny, které na odvážné dobrodruhy čekají, jsou bohaté. Pusťte se do tohoto vzrušujícího úsilí od úrovně 25 ve fázi 1 a uvidíte, jaké poklady si můžete pro sebe vyzvednout.

Odměny za hledání během nájezdu Blackfathom Madness Raid doprovází několik úkolů, které po dokončení přinášejí bohaté odměny. Ať už bojujete za Hordu nebo Alianci, účastí na těchto výpravách můžete získat cenné předměty. Objevte lákavé odměny, které máte na dosah: Sada Twilight Invoker Cloth Set

Tato sada brnění, která obsahuje dvou a třídílné sady, zvyšuje vaše poškození a léčení magickými kouzly a efekty. Zvyšte svou sílu zvýšením o 9 % a vylepšete svou šanci udeřit pomocí kouzel, útoků na dálku a útoků na blízko o 1 %. Twilight Elementalist Kožená sada

S podobnou dvoudílnou a třídílnou strukturou tato kožená sada zvyšuje vaše poškození a léčení magickými kouzly a efekty až o 12 %. Posilte své sesílání kouzel a zvyšte šanci na zásah pomocí kouzel, útoků na dálku a útoků na blízko o 1 %. Kožená sada Twilight Slayer

Vylepšete své dovednosti s touto koženou sadou, která poskytuje +12 útočné síly ve dvoudílném bonusu. Dále zvyšte svou šanci na zásah pomocí kouzel, útoků na dálku a útoků na blízko o 1 %, když si obléknete kompletní sadu tří kusů. Sada pošty Twilight Avenger Vybavte se touto poštovní sadou a získejte +12 útočné síly se dvěma kusy. Uvolněte svůj potenciál maximalizací své šance na zásah pomocí kouzel, útoků na dálku a útoků na blízko o 1 %, když máte na sobě všechny tři kusy. Další Boss Loot Drops Kromě kýžených sad brnění Twilight dávejte pozor na další exkluzivní předměty, které vypadnou z bossů v rámci Blackfathom Madness Raid. Tyto speciální kapky slibují dodatečnou sílu a výhody těm, kteří mají to štěstí, že je získají. Zůstaňte ostražití a prozkoumejte každý kout, abyste objevili tyto skryté poklady. Nechte rozvinout šílenství Blackfathom Deeps, když se ponoříte do Raidu, postavíte se těm nejtvrdším protivníkům a budete si nárokovat pozoruhodné odměny. Připravte se na výzvu a obejměte neznámé hlubiny, abyste se stali skutečným šampionem ve hře World of Warcraft Classic: Season of Discovery.