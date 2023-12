Blížící se zimní bouře přinese do Michiganu neklidné počasí

By

Očekává se, že v příštích dnech zasáhne Michigan zimní bouře, která s sebou přinese významný posun v povětrnostních podmínkách. I když nejde o historickou bouři, bude to stále znamenat výraznou změnu oproti abnormálně vysokým teplotám, které ve státě nedávno zažily.

Bouřkový systém, známý jako „atmosférická řeka“, je série bouří pocházejících z Tichého oceánu. V současné době zasáhne severozápadní Pacifik silnými srážkami a způsobuje záplavy v regionu. Satelitní snímky jasně ukazují cestu této atmosférické řeky, táhnoucí se od severozápadního Pacifiku až po Havaj.

Pro Michigan se podle nejpřesnějších modelů předpokládá, že bouře dorazí v sobotu a potrvá do neděle. Očekává se, že srážky začnou jako déšť, ale jak bouře zesílí a přesune se na severovýchod do Kanady, chladnější vzduch ji do noci na neděli změní na sníh.

Dolní Michigan pravděpodobně zažije déšť od sobotního odpoledne do sobotní noci a neděle, pouze s krátkým obdobím sněhových přeháněk v neděli večer a v pondělí ráno. Neočekává se, že by akumulace byly významné, s výjimkou některých oblastí v severozápadním Dolním Michiganu, kde může napadnout ještě několik centimetrů sněhu.

Bouřka přinese do regionu kromě srážek i silný vítr. Předpovídaly se nárazy o rychlosti 40 až 50 mil za hodinu, zejména když se vítr přesouvá a fouká od severozápadu. Tyto silné poryvy se mají objevit v neděli odpoledne a v noci.

Cestování může být ovlivněno náhlým posunem povětrnostních podmínek, zejména při přechodu z deště do sněhu. Povrch vozovky může být namrzlý, což představuje potenciální nebezpečí pro řidiče. Je důležité mít aktuální informace o nejnovějších předpovědích počasí a být opatrní, pokud cestujete v tomto období.

Dobrou zprávou je, že se očekává rychlý postup bouře, jejíž účinky se zmírní v pondělí po poledni. Celkové množství srážek bude pravděpodobně pro tuto roční dobu smysluplné, v rozmezí od půl palce do jednoho a půl palce. Pokud jde o sněžení, na většině území Dolního Michiganu je možné několik centimetrů, zatímco v severozápadních oblastech může být vidět o něco více.

Stručně řečeno, Michigan by se měl tento víkend připravit na nestabilní počasí, protože zimní bouře přináší posun z teplých teplot na nízké spolu se stálými srážkami. I když se nejedná o závažnou událost, je vhodné zůstat informován a přijmout nezbytná opatření, zejména při přechodu z deště do sněhu a při očekávaném silném větru.

