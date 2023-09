Nové modely Apple iPhone Pro: Ceny a upgrady

By

Apple se chystá dnes večer na slavnostním představení představit své nové modely iPhone Pro, a přestože se objevilo mnoho úniků a zpráv odhalujících připravované telefony, zůstává jedna záhada: cena. Zvěsti naznačují, že dojde ke zvýšení cen modelů prodávaných v USA, ale co ceny v Indii?

V USA začínala řada iPhone 14 na 799 dolarech, zatímco základní model pro indické kupce byl stanoven na 79,900 15 Rs. Očekává se, že ceny pro non-Pro modely zůstanou stejné jako loni. U iPhone 89,900 Plus se však předpokládá cena XNUMX XNUMX Rs.

Nyní si povíme něco o modelech Pro. Očekává se, že iPhone 15 Pro přijde s navýšením ceny o 100 USD, přičemž v USA může začít na 1099 USD. V Indii by mohlo dojít k nárůstu minimálně o 10,000 15 Rs ve srovnání s loňským modelem. Pokud jde o iPhone 1299 Pro Max, mohlo by dojít k ještě většímu nárůstu cen, který by mohl v USA přistát na XNUMX dolarech, přičemž indičtí kupci byli svědky výrazného nárůstu oproti předchozímu roku.

Standardní modely iPhone 15 se dočkají významných vylepšení. Známý zářez bude nahrazen dynamickým ostrovem, který rozšíří plochu obrazovky a sníží rámečky. Říká se, že primární fotoaparát bude upgradován z 12 MP na 48 MP a zařízení budou poháněna čipovou sadou A16 Bionic. Kromě toho se očekává, že modely, které nejsou Pro i Pro, přijmou port USB Type-C, který nahradí kabel Lightning.

Modely Pro budou mít titanový rám, který nahradí nerezovou ocel, což povede k nižší hmotnosti. iPhone 15 Pro Max představí periskopickou čočku nabízející 5x-6x optický zoom. Oba modely Pro také přejdou na porty USB Type-C.

Je důležité si uvědomit, že tyto odhady zvýšení cen jsou založeny na fámách, takže je třeba je brát skepticky.

