Apple Arcade: Komplexní průvodce dostupnými hrami a nejnovějšími verzemi

Apple Arcade, herní služba od společnosti Apple založená na předplatném, od svého spuštění rychle rozrostla svou knihovnu her. S téměř 100 tituly zpočátku a nyní více než 200 dostupnými hrami nabízí Apple Arcade rozmanitý výběr her pro iPhone, iPad, iPod touch, Mac a Apple TV.

Chcete-li prozkoumat a stáhnout nejnovější hry, mohou uživatelé přejít na kartu Arcade v App Store, posunout se dolů a vybrat „Zobrazit všechny hry“. Nejnovější verze jsou obvykle uvedeny v horní části stránky.

Nejnovější verzí na Apple Arcade je My Talking Angela 2+, oblíbená virtuální hra pro domácí mazlíčky od tvůrců franšízy My Talking Tom. V této hře hráči pomáhají Angele, módní kočce, aby se ve svém velkoměstském domě zaměstnávala aktivitami, jako je tanec, pečení a bojová umění.

Dalším nedávným přírůstkem je Samba de Amigo: Party-To-Go, rytmická hra, která byla původně uvedena v arkádách v roce 1999. Hráči ji mohou otřást svými maracas a groove až do 40 hitů různých žánrů, včetně skladeb od umělců jako Lady Gaga a PSY.

konečnost. je ručně vytvořená hra s omezenými pohyby, která vyzývá hráče, aby strategicky uvažovali a vytvořili chytré zápasy. Prolézejte žebříčky, odemykejte speciální destičky a vylepšení a prozkoumejte různá témata v klasickém režimu nebo se ztraťte v hudbě s režimem Tempo.

Kingdoms: Merge & Build nabízí jedinečnou kombinaci hratelnosti merge-2 a mechanismů budování království. Hráči musí pomoci princi Edwardovi a jeho přátelům obnovit království, které bylo zničeno tajemnou magickou silou. Vydejte se na magické dobrodružství plné úkolů a odhalte záhadu za pádem království.

Toto je jen několik příkladů her dostupných na Apple Arcade. Mezi další tituly patří Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon a Bold Moves+.

Stojí za zmínku, že Apple Arcade je kompatibilní s bezdrátovými ovladači PS5 a Xbox, což hráčům umožňuje užívat si tyto hry s preferovaným ovladačem.

Apple Arcade i nadále pravidelně přidává nové hry, přičemž aktualizace a vydání jsou plánována na nadcházející měsíce. Jen v září se očekává více než 40 aktualizací her a tři nové verze.

