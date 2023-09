Apple obnovuje partnerství s Qualcomm pro 5G modemy

By

Apple obnovil své partnerství se společností Qualcomm, čímž zajistil, že gigant spotřební elektroniky bude ve svých chytrých telefonech i nadále používat Snapdragon 5G Modem-RF Systems od Qualcommu až do roku 2026. Toto oznámení přichází navzdory předchozí snaze společnosti Apple vyvinout vlastní modemy a snížit závislost na Qualcommu.

Přestože Apple získal v roce 2019 problémový byznys s modemy Intelu a poskytl společnosti potřebné zdroje k vytvoření vlastních modemů, zdá se, že nezávislý vývoj modemů Applu ještě nedosáhl. Dohoda s Qualcomm naznačuje, že Apple stále spoléhá na externí dodavatele, aby uspokojili potřeby svých modemů.

Vývoj vlastních modemů by Applu umožnil obejít náklady a licenční poplatky spojené s komponentami Qualcommu, což by potenciálně zvýšilo ziskovost společnosti. Obnovením partnerství s Qualcomm však Apple zajišťuje, že má záložní plán pro případ, že by vývoj jeho nezávislého modemu nepostupoval tak rychle, jak se očekávalo.

I když je nová dohoda neexkluzivní, což znamená, že Apple může stále používat své vlastní modemy nebo modemy od jiných dodavatelů, zdůrazňuje pokračující závislost společnosti na Qualcommu, pokud jde o její modemovou technologii. Apple je pro Qualcomm významným zákazníkem, přičemž Apple i Samsung představují 10 nebo více procent konsolidovaných příjmů Qualcommu ve fiskálním roce 2022.

Načasování oznámení je pozoruhodné, protože přichází těsně před každoroční akcí Apple iPhone, kde se očekává, že společnost představí svůj nový iPhone 15. Vzhledem k tomu, že je nepravděpodobné, že tato nadcházející řada smartphonů bude obsahovat vlastní modem vyvinutý společností Apple, očekává se, že budou využívat 5G modem a RF frontend od Qualcommu.

Zdroje: Qualcomm

Definice:

– Snapdragon 5G Modem-RF Systems: Řada 5G modemů a radiofrekvenčních systémů Qualcomm používaných v chytrých telefonech a další elektronice.

– Modem: Zařízení, které umožňuje zařízením připojit se k internetu nebo jiným sítím prostřednictvím přenosu a příjmu dat.

– RF Front End: Obvody v zařízení, které zpracovává vysílání a příjem vysokofrekvenčních signálů.

– Tantiémy: Poplatky placené společností za použití duševního vlastnictví nebo technologií jiné společnosti.