Fall Tech Event Lineup: Co očekávat v září a říjnu

Září a říjen jsou vzrušující měsíce pro technologické nadšence, protože se konají významné akce a konference, na kterých se předvádějí nejnovější inovace a oznámení v různých odvětvích. Pojďme se podívat na některé z nadcházejících akcí a na to, co od nich můžeme očekávat.

Mezinárodní filmový festival v Torontu (TIFF)

Kdy: čtvrtek 7. září – neděle 17. září

Kde: Centrum Toronta, Kanada

Co: TIFF je každoroční filmový festival, který upozorňuje na mezinárodní filmy a nabízí projekce, přednášky, akce a workshopy.

Apple Wonderlust

Kdy: úterý 12. září ve 1:10 ET / XNUMX:XNUMX PT

Kde: Apple Park, Cupertino, Kalifornie

Co: Velmi očekávaná událost společnosti Apple, Wonderlust, představí novou řadu iPhone 15, o které se říká, že má místo Lightning porty USB-C.

Detroit Auto Show

Kdy: středa 13. září – neděle 24. září

Kde: Kongresové centrum Huntington Place, Detroit, Michigan

Co: Autosalon v Detroitu, známý také jako Severoamerický mezinárodní autosalon, spojuje výrobce automobilů a odborníky z oboru, aby předvedli a prodiskutovali nejnovější automobilové trendy a nová vozidla.

Událost zařízení a služeb Amazon

Kdy: Středa 20. září v 10:XNUMX ET

Kde: Amazon HQ2 Campus, Arlington, Virginia

Co: Amazon pořádá ve svém druhém ústředí akci pouze pro zvané, kde se očekává, že odhalí nová zařízení a služby.

Speciální akce společnosti Microsoft

Kdy: čtvrtek 21. září

Kde: New York City

Co: Microsoft bude pořádat „speciální akci“ určenou pouze pro pozvání, která se pravděpodobně zaměří na aktualizovaná zařízení Surface a pokroky v AI.

Událost kódu Vox Media

Kdy: úterý 26. září – středa 27. září

Kde: The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, Kalifornie

Co: Code je technologická událost, která spojuje vlivné hlasy v oboru. V letošním roce se v něm objeví významní řečníci, jako je generální ředitelka X/Twitter Linda Yaccarino, generální ředitelka Bumble Whitney Wolfe Herd, generální ředitelka GM Mary Barra a další.

To je jen letmý pohled na to, co nás čeká v září a říjnu. Další události, jako je Meta Connect, Made by Google a Samsung Developer Conference, jsou také na obzoru a slibují vzrušující oznámení a poznatky o virtuální realitě, nových zařízeních Google a aktualizacích ekosystému Samsung Galaxy. Jak budou oznámeny další události, zůstaňte naladěni na aktualizace na The Verge.

