Nová platba ukazuje strategické manévrování Spotify

V překvapivém obratu událostí si hudební streamovací gigant Spotify zajistil jedinečné a výhodné partnerství se společností Google pro platby založené na Androidu. Podle nedávného svědectví v procesu Epic v. Google se Spotify podařilo vyjednat dohodu, kde platí 0 procent provize, když se uživatelé rozhodnou zakoupit předplatné prostřednictvím vlastního platebního systému. Pokud se však uživatelé rozhodnou pro Google jako zpracovatele plateb, Spotify zaplatí pouze chabou 4procentní provizi.

Tato dohoda se výrazně odchyluje od standardního 15procentního poplatku společnosti Google a zpochybňuje představu, že všichni vývojáři podléhají stejným sazbám. I když se Google zpočátku pokoušel utajit podrobnosti tohoto ujednání, argumentoval tím, že by to mohlo bránit jednání s dalšími vývojáři aplikací, kteří hledají výhodnější podmínky, nyní to bylo odhaleno během zkušebního procesu.

Fakturační program Google User Choice Billing, spuštěný v roce 2022, obvykle snižuje provizi v Obchodě Play přibližně o 4 procenta, pokud vývojáři využívají svůj vlastní platební systém, čímž se poplatek snižuje na přibližně 11 procent. Toto uspořádání však často nabízí malou nebo žádnou skutečnou úsporu nákladů pro vývojáře, protože jsou odpovědní za výdaje spojené se zpracováním plateb. Zatímco Google zdůrazňuje flexibilitu, kterou jeho program poskytuje, úspory nákladů se zdají být méně významné, než se dříve předpokládalo.

Pozoruhodná popularita Spotify hrála klíčovou roli při zajišťování této „bezprecedentní“ a na míru šité dohody. Don Harrison, vedoucí globálních partnerství společnosti Google, svědčil u soudu a odůvodnil dohodu tím, že správná funkčnost Spotify napříč službami Play a základními službami byla zásadní pro zajištění toho, aby spotřebitelé nadále preferovali telefony Android. Kromě tohoto platebního ujednání se Spotify i Google zavázaly každý 50 milionů dolarů do „fondu na úspěch“, čímž demonstrují svou společnou investici do úspěchu partnerství.

Zatímco jména dalších vývojářů, kteří těží z výhodnějších sazeb, nebyla zveřejněna, vyšlo najevo, že Google nabídl Netflixu zlevněnou sazbu pouhých 10 procent – ​​nabídku, kterou streamovací gigant odmítl. V důsledku toho Netflix již nenabízí možnost nákupu v aplikaci pro Android a již neplatí žádné poplatky společnosti Google za distribuci své aplikace.

Tento nejnovější krok společnosti Spotify nejen ukazuje její proaktivní přístup ke správě svých platebních závazků, ale také zdůrazňuje komplexní prostředí ekonomiky obchodu s aplikacemi. Zajištěním obchodu, který výrazně snižuje jeho platební zátěž, se Spotify umístilo jako chytrý hráč v probíhající bitvě mezi vývojáři aplikací a technologickými giganty o provize.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Co je fakturační program User Choice nabízený společností Google?

Fakturační program User Choice společnosti Google umožňuje vývojářům aplikací používat jejich vlastní platební systém, čímž se snižují provize účtované Obchodem Google Play. Tento program obvykle ušetří přibližně 4 procenta ze standardního 15procentního poplatku, čímž se sníží na přibližně 11 procent. Je však důležité poznamenat, že vývojáři jsou stále zodpovědní za náklady na zpracování plateb, což může kompenzovat případné úspory nákladů.

2. Jak se Spotify podařilo zajistit výhodnější platební podmínky u Googlu?

Významná popularita Spotify a potenciální dopad na prodej telefonů s Androidem hrály zásadní roli při vyjednávání unikátní platební dohody se společností Google. To podtrhuje strategickou hodnotu, kterou má Spotify pro ekosystém Google. Nabídkou dohody, kde Spotify platí 0 procent provize za předplatné zpracované prostřednictvím vlastního systému, a pouze 4 procenta, pokud si uživatelé zvolí Google jako svého zpracovatele plateb, obě strany našly oboustranně výhodnou dohodu.

3. Dostalo se od Googlu podobného zacházení s nějakými dalšími vývojáři?

I když Google uznal, že jiní vývojáři si mohli zajistit štědřejší sazby, zdrželi se jmenování těchto stran. Během zkušebního procesu se ukázalo, že Google nabídl Netflixu zlevněnou sazbu pouhých 10 procent, kterou streamovací platforma odmítla. Výsledkem je, že Netflix již neposkytuje možnost nákupu v aplikaci pro Android a neplatí žádné poplatky společnosti Google za distribuci své aplikace.