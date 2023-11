V překvapivém odhalení Ted Gioia, manažerský konzultant, z něhož se stal jazzový kritik, přiznal nákladné rozhodnutí, které učinil přibližně před 25 lety. V 1980. letech Gioia, vášnivý uživatel produktů Apple, investoval do technologického giganta nákupem 300 akcií za cenu těsně nad počáteční veřejnou nabídkou. Netušil, že tato zdánlivě světská investice by se dnes proměnila v ohromujících 6.4 milionu dolarů.

Prodej jeho akcií společnosti Apple se uskutečnil přibližně ve stejnou dobu, kdy se do společnosti vrátil spoluzakladatel Steve Jobs, což vedlo k prvnímu Gioiovi, který si uvědomil svou chybu ve výši 6 milionů dolarů. Pokud by své akcie držel, s přihlédnutím k následným rozdělením akcií, jeho původní investice by rozkvetla do okouzlujících 33,600 6.4 akcií, v současné době v hodnotě přibližně XNUMX milionu dolarů.

Zatímco Gioia připisoval své rozhodnutí prodat své akcie Applu období nepokojů pro společnost a zdůrazňoval její problémy po Jobsově odchodu, je zřejmé, že nyní lituje, že nezůstal v kurzu. Jako autor mnoha knih a hudební historik nabízí Gioia jedinečný pohled na výzvy společnosti Apple v post-Jobs éře.

Tento příběh slouží jako připomínka toho, že i ti nejinformovanější investoři se mohou dopustit drahých chyb. Gioiin pohled zpět je jasným příkladem promarněné příležitosti, která mohla vyústit ve finanční zabezpečení a osobní zisk.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Jaké byly důvody rozhodnutí Teda Gioia prodat své akcie Apple?

Ted Gioia prodal své akcie Apple zhruba v době, kdy se do společnosti vrátil spoluzakladatel Steve Jobs. V tu chvíli se Apple potýkal s problémy a Gioia věřila, že bez Jobse zabloudil.

2. Jakou hodnotu by dnes měly akcie Apple Teda Gioia?

Pokud by Ted Gioia držel svých 300 akcií Apple, upravených o rozdělení akcií, změnily by se na 33,600 6.4 akcií v hodnotě kolem XNUMX milionu dolarů.

3. Může být chyba Teda Gioia vnímána jako varovný příběh pro ostatní investory?

Ano, chyba Teda Gioia ve výši 6 milionů dolarů slouží jako připomínka toho, že i zkušení investoři mohou udělat nákladné chyby. Zdůrazňuje důležitost dlouhodobé investiční strategie a potenciální důsledky příliš brzkého prodeje.

4. Jaké ponaučení lze získat ze zkušeností Teda Gioia s akciemi společnosti Apple?

Zkušenosti Teda Gioia zdůrazňují důležitost uznání hodnoty a potenciálního růstu společnosti, a to i v náročných časech. Zdůrazňuje, že je důležité zůstat investován a nepodléhat krátkodobým nejistotám.