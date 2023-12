Podvodníci s dárkovými kartami přistižení v systému Bucks County Scheme

By

Detektivové v okrese Bucks nedávno zadrželi dva muže, kteří byli zapojeni do plánu krádeže finančních prostředků z dárkových karet. Podvodníci manipulovali se zadními stranami dárkových karet a extrahovali důležité informace pro přístup k finančním prostředkům. Díky ostražitosti zaměstnanců Giant v Plumstead Township byl podvod odhalen.

Zaměstnanci si všimli, že některé dárkové karty byly zmanipulovány, a upozornili policii. Po kontrole dárkových karet zjistili na obalech nadměrné množství lepidla, což vyvolalo podezření. Jako preventivní opatření byly všechny dárkové karty okamžitě odstraněny z regálů.

Vyšetřování odhalilo, že dva podezřelí umístili do regálů obchodu asi 75 dárkových karet Visa. Informace o kartě již získali předem. Pokud by byly tyto dárkové karty zakoupeny a aktivovány, prostředky by byly odcizeny bez vědomí zákazníků.

Policii se podařilo získat záznam, který identifikuje podezřelé a jejich auto. Krátce poté byli Jian He a Min He zadrženi ve West Goshen, když policisté rozpoznali jejich poznávací značky z předchozích incidentů v Plumsteadu. Po zatčení bylo zjištěno, že podezřelí vlastní četné dárkové karty Nike.

Zatímco zaměstnancům se podařilo zabránit nákupu podvodných dárkových karet, policie vyzývá nakupující, aby zůstali obezřetní. Tento typ podvodu může být pro podvodníky velmi lukrativní, protože jen 75 karet získaných z obchodu mohlo vynést minimálně 3,100 XNUMX $.

Oba podezřelí jsou v současné době ve vazbě a čelí obvinění v okrese Bucks. Obdobným obviněním čelí i z jiných resortů v kraji. Policie doporučuje spotřebitelům, aby byli při nákupu dárkových karet obezřetní a hledali známky neoprávněné manipulace, jako jsou přelepené obaly nebo odtržený proužek časopisu. Vznikne-li jakékoli podezření, je klíčové neprodleně informovat zaměstnance prodejny.

Zůstanou-li spotřebitelé ostražití, mohou pomoci zabránit tomu, aby se stali obětí podvodů s dárkovými kartami, a ochránit své těžce vydělané peníze.

