Replika konzole Xbox 3 v měřítku 4:360 se blíží k cíli

Připravte se na cestu po paměti se zbrusu novou konzolí Xbox 360, ale má to háček – musíte si ji postavit sami. Mega, populární společnost vyrábějící bloky, oznámila vydání repliky konzole Xbox 3 v měřítku 4:360 exkluzivně u společnosti Target. Sada, která obsahuje 1,342 8 kusů, bude k dispozici od XNUMX. října.

Tato replika konzole navržená s velkým důrazem na detail je dodávána s plně odnímatelným pevným diskem, replikou 360 ethernetového portu a funkční kontrolkou. Obsahuje dokonce i repliku zabalené hry: Halo 3. Otevření konzole odhalí diskovou jednotku a další velikonoční vajíčka. Vložením falešného disku Halo 3 do konzole se „aktivuje základní deska“ podle popisu sady.

Sada replik vzdává hold původnímu Xboxu 360 a vyznačuje se stejnou estetikou jako konzole, včetně designu krabice. Tato nostalgická replika vás jistě přenese zpět do počátku 2000. století, do doby rozkvětu populárních her a anime sérií.

Replika Mega Xbox 360 bude mít cenu 149.99 $ a je v současné době k dispozici pro předobjednávku na webových stránkách Target. Kvůli velké poptávce jsou však předobjednávky již vyprodány. Pokud se vám nedaří zajistit předobjednávku, můžete se těšit, že sada zasáhne obchody Target 8. října.

