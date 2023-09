World of Warcraft odhaluje patch Guardians of the Dream

World of Warcraft oznámil svůj velmi očekávaný nadcházející patch, Guardians of the Dream, který hráčům představí vzrušující nový obsah. Tento hlavní patch bude obsahovat novou zónu, náročný raid a novou zásobu Mythic+ Dungeonů.

Vrcholem hry Guardians of the Dream je nová zóna, která hráče zavede hluboko do mystické říše známé jako Emerald Dream. Tento duchovní rozměr je již dlouho součástí tradice Warcraftu a hráči se setkají s divokými primalistickými silami vedenými impozantním Fyrakkem, ztělesněním ohně. Vydat se do této dosud neviděné říše prověří dovednosti a statečnost dobrodruhů.

Patch také představuje nájezd Amirdrassil, vzrušující setkání s Druidy Flame. Tento nájezd nabízí jedinečný zážitek, protože hráči budou mít příležitost jezdit na dracích, když pronásledují létající plamenné druidy, kteří způsobují zkázu v Emerald Dream. Vývojáři jsou však ohledně mechanik opatrní a plánují setkání před vydáním do živé hry důkladně otestovat.

Kromě toho patch obsahuje aktualizovaný Mythic+ Dungeon pool pro sezónu 3. Hráči mohou očekávat dungeony na téma Emerald Dream z předchozích rozšíření, jako je Darkheart Thicket a The Everbloom. Megadungeon Dawn of the Infinites byl navíc rozdělen do dvou křídel, což hráčům nabízí náročnější obsah.

Pro příležitostné hráče bude připravena spousta venkovních aktivit. Patch představuje cyklus tří veřejných akcí: Superbloom, inspirovaný mapami užitečného zatížení Overwatch, farmářskou událost, kde hráči mohou sbírat měny a odměny, a Emerald Bounty, kde hráči zasévají semínka a sledují, jak z nich vyrůstají stromy, poskytující jedinečné odměny.

Hráči si mohou vyzkoušet nový patch na PTR (public test realm) koncem tohoto týdne. Guardians of the Dream se svým vzrušujícím novým obsahem slibuje nabídnout hráčům World of Warcraft vzrušující a pohlcující zážitek ve hře Emerald Dream.

Zdroje:

– Oficiální Twitter účet World of Warcraft: @Warcraft