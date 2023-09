Dnešní slovní odpověď: Šlehejte

By

Pokud dnes hrajete Wordle a potřebujete trochu pomoci, máme pro vás řešení. Odpověď Wordle pro 12. září je pětipísmenná a my máme několik vodítek, které vás nasměrují správným směrem. Zde je to, co potřebujete vědět:

V tomto slově je jedna samohláska.

Dnešní slovo začíná na „W“.

Toto slovo nemá žádná opakující se písmena.

Toto slovo je název typu kuchyňského nástroje, který lze použít k míchání věcí a jejich nadýchání.

Pokud si stále nejste jisti, odpověď zní Metla. Trvalo nám to téměř všechny naše odhady, ale podařilo se nám to získat právě včas, když zbýval jeden odhad. Jakmile budete hotovi, nezapomeňte se podělit o svou odpověď ve Wordle, ale pamatujte, abyste ji ostatním nezkazili!

Wordle si od svého spuštění v říjnu 2021 získal obrovskou popularitu. Miliony hráčů se každý den přihlásí, aby otestovali své schopnosti hádání slov. Úspěch hry vedl k šíření klonů v obchodech s aplikacemi. Původní Wordle, který vyvinul Dan Wardle, však zůstává mezi hráči oblíbený.

V zajímavém obratu událostí získaly New York Times Wordle za nezveřejněnou sedmimístnou částku. Hra nyní spadá pod novinový deštník online her. I když akvizice přinesla určitý vývoj ze zákulisí, hra samotná zůstala volná a beze změn.

Navzdory některým počátečním problémům s migrací a odstraněním hrubých slov ze slovníku, Wordle nadále uchvacuje hráče svou jednoduchou, ale návykovou hratelností. Takže pokračujte v hádání a bavte se hraním Wordle!

Definice: