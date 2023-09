Průlom DNA řeší desítky let starý studený případ, vede k obvinění z vraždy

By

Průlom DNA vedl k vyřešení studeného případu, který zůstával nevyřešený po celá desetiletí. V listopadu 1994 byla Robin Lawrence nalezena ubodaná k smrti ve svém domě ve Springfieldu ve Virginii. Kriminalisté shromáždili z místa činu kus forenzního důkazu, který se ukázal jako klíčový pro řešení případu.

Důkazy DNA shromážděné v té době neodpovídaly žádným zdrojům v policejní databázi. V roce 2019 však byla DNA předložena společnosti pro testování DNA ve Virginii. Pomocí DNA společnost vyvinula profil a začala prohledávat genealogické databáze, což nakonec detektivy přivedlo k podezřelému jménem Steven Smerk.

K dalšímu potvrzení Smerkovy identity policie použila digitální kompozitní náčrty založené na technologii DNA poskytnuté společností Parabon NanoLabs. Porovnáním těchto náčrtů s fotkami Smerka jako mladšího muže se detektivům podařilo najít shodu.

Detektivové odcestovali do New Yorku, mluvili se Smerkem a odebrali vzorek DNA. Při odchodu poskytli Smerkovi vizitku. Krátce nato Smerk zavolal detektivy a k činu se přiznal. Poté šel na místní policejní stanici a sám se vzdal.

Podle náčelníka Kevina Davise z policejního oddělení okresu Fairfax se Smerk plně doznal a poskytl dostatek podrobností k potvrzení genetického genealogického výzkumu. Davis zdůraznil, že zločin se jevil jako náhodný čin, bez známého spojení mezi Smerkem a Lawrencem. Smerk nemá žádný předchozí trestní rejstřík a toto je jeho první zatčení.

Po téměř třech desetiletích vyšetřování byl Smerk vzat do vazby a bude vydán z New Yorku do Virginie, kde bude čelit obvinění z vraždy druhého stupně. Úřady nezjistily žádné další potenciální trestné činy týkající se Smerka.

Tento průlom slouží jako svědectví o pokroku v technologii DNA a genealogickém výzkumu a poskytuje naději na vyřešení studených případů, které byly dlouho nevyřešeny.

Zdroj: CBS News (Kerry Breen)