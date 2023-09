Microsoft pracuje na živých tapetách s umělou inteligencí pro Windows 11

By

Říká se, že Microsoft vyvíjí živé tapety s umělou inteligencí pro Windows 11, které by mohly zlepšit celkový uživatelský zážitek. Tyto živé tapety by využívaly technologii AI k úpravě vnímání hloubky a k vytvoření interaktivnějšího desktopového prostředí. Tapety by vypadaly „živěji“ pohybem nebo posunem v reakci na pohyby kurzoru nebo aktivitu zařízení.

Zprávy naznačují, že Microsoft může v nadcházející aktualizaci zavést „efekt paralaxy“, díky kterému se tapeta bude pohybovat o něco pomaleji než obsah na ní, což přidá hloubku a ponoření. Očekává se, že tyto tapety s AI budou dobře fungovat jak s dotykovými zařízeními, jako jsou tablety, tak s tradičními pohyby myši.

Microsoft hodně investuje do technologií AI, což je zřejmé z integrace Bing Chatu do vyhledávací funkce Windows. Zavedení živých tapet je dalším příkladem odhodlání Microsoftu začlenit AI do svých produktů. I když tato funkce nemusí fungovat tak hladce na starším hardwaru, očekává se, že na novějších přenosných nebo stolních počítačích poskytne plynulejší a poutavější zážitek.

Tato zpráva se shoduje s nadcházející událostí Microsoftu 21. září, kde se očekává oznámení aktualizací pro zařízení Surface a Windows Copilot. Zbývá zjistit, zda bude tato funkce živé tapety s umělou inteligencí zahrnuta do nadcházejících produktů nebo přidána později prostřednictvím budoucích aktualizací.

Zdroje: Windows Nejnovější