Večer u Rossiho: Chuť Itálie v restauraci Seasons

Luxusní restaurace Seasons v hotelu InterContinental v Ballsbridge, Dublin 4 nabízí tento měsíc charakteristický italský kulinářský zážitek. Výkonný šéfkuchař Alberto Rossi, pocházející z Itálie, přináší do jídelníčku své odborné znalosti a lásku k italské kuchyni. Členové The Irish Times Food & Drink Club mají 21. září v 6:30 exkluzivní příležitost zúčastnit se akce nazvané „Večer u Rossiho“.

Součástí akce bude pětichodové degustační menu inspirované regionálními italskými jídly. Hosté si užijí výběr předkrmů podávaných v rodinném stylu, následovaný primi, hlavním chodem a dezertem, přičemž u každého chodu je k dispozici výběr. Kromě vynikajícího jídla se bude podávat welcome drink, párování vín a dezertní koktejl. Sám šéfkuchař Rossi představí každé jídlo a pohovoří o jeho historii a kontextu.

Akce se jistě těší velké oblibě, takže počet vstupenek je omezený. Zájemci si mohou své místo rezervovat kliknutím na uvedený odkaz. Tento slibuje nezapomenutelný večer autentické italské kuchyně, který je ještě ozvláštněnější osobním přístupem šéfkuchaře Rossiho.

Vítězné ceny pro členy klubu Food & Drink Club

Předplatitelé The Irish Times Food & Drink Club mají tento měsíc šanci vyhrát dvě neuvěřitelné ceny v Co Wicklow. První cena zahrnuje 10chodové degustační menu pro dva v restauraci The Strawberry Tree v BrookLodge & Macreddin Village v Aughrim, po kterém následuje nocleh. Druhá cena nabízí nocleh pro dva v The Sally Gap Bar & Brasserie v pětihvězdičkovém Powerscourt Hotel Resort & Spa, doplněný večeří a snídaní o třech chodech. Zájemci se mohou do soutěží přihlásit kliknutím na uvedené odkazy.

Gratulujeme Edel Troy, vítězce noclehu pro dva v The Eccles Hotel & Spa v Glengarriff, Co Cork, a Gerrymu Murphymu, vítězi večeře pro čtyři v restauraci Neighborhood v Naas, Co Kildare. Tito šťastní výherci si nepochybně užijí jedinečné a nádherné kulinářské zážitky v těchto renomovaných podnicích.

Další novinky o jídle a pití

V Irish Times Magazine o tomto víkendu sdílí šéfkuchař a restauratér Sunil Ghai recepty ze své nové kuchařky Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Časopis také obsahuje článek Corinny Hardgrave, která věří, že objevila nového uchazeče o michelinskou hvězdu ve městě Kilkenny. John Wilson se vydává na hledání vín z Bordeaux s nízkým rozpočtem. Grainne O'Keefe a Lilly Higgins navíc v časopise poskytují recepty na vydatná podzimní jídla.

